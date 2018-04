Andrej Bičan prehovoril o potenciálnej svokre. TAKTO ho prekvapila

Ešte v decembri sa obľúbený zabávač postaral o poriadny škandál, keď sa v Jasnej namiesto s manželkou objavil s mladučkou brunetkou. Nik dovtedy netušil, že jeho manželstvo je po jedenástich rokoch v troskách. Andrej vzápätí priznal, že s manželkou Editou (41), s ktorou má dve deti, je v rozvodovom konaní. Aj tak sa však na verejnosti spoločne s mladučkou Michaelou (23) ukazovali len veľmi málo. Moderátor na svoj nový vzťah len sem-tam upozornil na sociálnej sieti pridaním fotiek z lyžovačky. Minulý týždeň sa však hra na schovávačku skončila a párik sa ruka v ruke objavil na premiére tanečného filmu. Nebránili sa objatiam a bozkom a moderátor nám dokonca porozprával o ich spoločnej domácnosti a či plánujú aj svadbu a dieťa.

Sme spolu už dávno

S Michaelou sa vraj našli a vo všetkom zmýšľajú úplne rovnako. „My sme takí, že keď jeden povie „a“, tak aj ten druhý, alebo ak sa niekto vyberie doprava, aj ten druhý tam zahne. V zásade je to o tom, že máme rovnakú vlnovú dĺžku, tempo, rytmus a tóny,“ vysvetľoval Bičan stískajúc brunetkinu ruku. Vraj to, čo dnes o ich vzťahu všetci riešia, majú oni dvaja už dávno za sebou. „Ak niekto povie nová priateľka, tak mu odkazujem, že už nie je nová. My sme tieto veci riešili pred rokom a teraz si už užívame. Noviny píšu dva roky pozadu, preto sa s tým verejnosť oboznamuje teraz, ale pre nás je to už po funuse,“ konštatuje.

Povedala áno

Každý sa ho vraj pýta aj na sobáš. Ako to teda je? „Pravdupovediac, ešte som sa neotriasol z predchádzajúcich svadieb. Potom to začnem riešiť, momentálne to nie je na programe dňa,“ vysvetlil ešte stále ženatý moderátor a následne sa obrátil na Michaelu, či sa chce vydávať. S úsmevom odpovedala, že na dlhu cestu s ním áno. Ani tému spoločného dieťaťa nezavrhol. Priznal sa, že si možno vezme príklad od svojho priateľa. „Mám kamaráta, ktorý si v päťdesiatke privodil dieťa a ja ho skúmam, ako to vyzerá, a s výsledkami výskumu určite oboznámim všetkých. Ale to bude až o dva roky, keďže je to dlhodobejší proces,“ zľahčoval tému.

Rozumie si so svokrou

Michaela je z východného Slovenska. Chodí už moderátor na rodinné návštevy? „Chodím a je tam výborne. Je tam pomalší rytmus života, harmónia a pokoj. Vždy si oddýchneme, jednoducho, prišli sme domov,“ nadchýna sa a pochvaľuje si aj vzťah s mamou svojej novej partnerky. „S Erikou si rozumieme dobre. Nedávno sme boli na lyžovačke a oslavovali sme jej narodeniny. Teraz nás prekvapila v Bratislave. My to máme tak, že si nevravíme o spoločných návštevách, len sa prekvapujeme. Na šibačku síce už viem, že my ideme tam, ale väčšinou je to tak – aha, tu nás máte!“

Zaujímalo nás, či sa brunetka nestretla doma s odsudzovaním okolia, že rozbila rodinu. Len čo ona stihla odpovedať, že nie, slova sa opäť ujal Andrej. „Ani ja nemám pocit, že by na nás zazerali, máme však iný problém. Zaparkovali sme s východniarskou značkou v Bratislave, pritom to bolo moje auto, a zavolali na nás odťahovku. Za normálnych okolností na tom mieste autá so značkou mesta zo západného Slovenska neodťahujú.“

Vítajú sa tancom

Dvojica vraj žije v jednej domácnosti viac ako rok a Šarmu prezradili, ako sa po celom dni vítajú. „Dáme si niečo podobné, ako tanec medveďku, daj labku. Keby našu romantiku videl Ed Sheeran, tak by z nás plakal, čo to dokážeme stvárať na jeho piesne,“ smeje sa Andrej, ktorý si zaspomínal aj na ich prvý tanec. „Bol to valčík a mali sme v sebe asi dva litre vína. My sme takí tradiční slovenskí tanečnici, tie promile musíme mať. Ale minule sme si hovorili, že ak budeme mať nejakú sobotu voľnú, aby sme si nacvičili spoločnú choreografiu a predvedieme ju v spoločnosti. Zatiaľ sa tak nestalo, tak uvidíme, či sa k tomu niekedy prinútime alebo využijem čas lepšie…“