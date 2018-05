Aneta Paríšková prekvapuje. Neuveríte, na čo ju partner presvedčil

Hovorí sa, že keď sú partneri spolu dlho, začnú sa na seba podobať. Je to aj preto, že sa navzájom od seba naučia kopu vecí. Väčšinou jeden druhému odovzdá to, čo tomu druhému chýba. A nemusí ísť iba o vzťah na celý život. Aj zopár týždňov trvajúca láska vám môže pomôcť zmeniť sa. Známe tváre nášho šoubiznisu priznali, čo sa vďaka svojim partnerom naučili.

Aneta Parišková (44) a Miroslav Polakovič (45): Technológie, motorky a emócie

Hoci nie sú spolu dlho, moderátorka pri svojom partnerovi zažíva dobrodružstvá, akoby sa poznali dlhé roky. U Anety stopercentne platí, že odriekaného najväčší krajec. „Môj priateľ je profesionál v IT biznise a ja som zase nepriateľ IT technológii. Keď sme sa s Mirkom stretli, bola som jeden z posledných mohykánov, ktorí mali ešte staručkú Nokiu. Takže predovšetkým ma naučil a ešte stále ma učí používať informačné technológie. Vďaka nemu používam iphone aj mobil s operačným systémom android. Aj keď stále tomu nefandím, priznávam, že mi to uľahčuje život. Ale Nokiu som si z nostalgie nechala,“ hovorí s úsmevom Aneta.

Raz bude jazdiť

Ďalšiu vec, ktorú si myslela, že nikdy nevyskúša a nedovolí to ani svojim synom, sú motorky. „Vždy som sa ich bála a teraz s Mirkom jazdím. Zatiaľ iba ako spolujazdec. Mám kombinézu, prilbu, ale postupne ma nabáda k tomu, aby som sa naučila jazdiť sama,“ hovorí. Anetin partner je aj inštruktorom potápania a zasvätil ju aj do tohto dobrodružného športu: „Doteraz som iba šnorchlovala, ale už som sa bola potápať normálne v mori s kyslíkovou bombou na chrbte.“ A takto by Aneta mohla pokračovať ešte dlho, no na záver spomenie ešte jednu dôležitú vec. „Naučil ma aj ovládať svoje emócie, pretože som emotívna. Tak ako ma deti učia byť trpezlivá, tak ma to učí aj Mirko. A čo si vychutnávam najviac, je pocit, že už nie som na všetko sama. Môžem sa na neho naozaj spoľahnúť, to, na čom sa dohodneme, naozaj spraví,“ uzatvára.

Iveta (52) a Martin (50) Malachovskí: Stále je chytrejší

V prípade celebritného páru – moderátorky a sólistu Opery SND – sa asi nikdy nevynorili správy, ani len špekulácie o kríze v ich manželstve. Iveta Malachovská svoj vzťah prezentuje ako plný lásky, pochopenia, opory a vzájomnej úcty. Zdá sa, že títo dvaja sa fakt našli. Zobrali sa 7. mája presne pred dvadsiatimi piatimi rokmi. „Nech ľudia neveria tomu, že máj nie je vhodný mesiac na svadbu. Práve naopak, je to krásny mesiac,“ hovorí Iveta.

Počúva starších

A čo sa výrečná moderátorka naučila od svojho Martina? „Môj manžel ma naučil počúvať starších ľudí. Mať v sebe a rozdávať veľa lásky, aj keď je pravda, že ja som to mala už od svojej mamy. Stále sa od neho niečo učím, je nesmierne inšpiratívny chlapík, veľmi múdry. My sa dokonca aj pretekáme, keď sú nejaké vedomostné súťaže, že kto je múdrejší. Musím uznať, že v mnohých veciach je stále chytrejší. A neviem, či ma to naučil, ale pri ňom viem, že sa dá pekne žiť vo vzťahu s iným človekom a že je to veľmi dôležité,“ dodáva.

Lujza Garajová Schrameková (35) a Slávo Garaj (35): Učí ju rozvahe

Ona je komička, on programátor a zoznámili sa v podnájme. „Bol to sympatický spolubývajúci. Bývalo nás tam päť, traja chalani a dve baby a nejak sa to popárovalo,“ priznala dávnejšie pre Šarm. Teraz prezradila, čo ju jej ítečkár učí. „Snažím sa stále naučiť rozvahe, čo kedy povedať. To vie môj muž lepšie ako ja. Jemu to síce trvá dlhšie, kým niečo povie a ja zase poviem veci, ktoré nebolo treba povedať. Vlastne sa dopĺňame, on mi nestihne povedať nič a ju mu poviem až príliš,“ smeje sa Lujza. Lujzin manžel sa zase od svojej polovičky učí nebrať veci až tak vážne, ako mu radí jeho vnútorný pocit.