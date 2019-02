Arabelu zastihla smutná správa ďaleko od domova. Veľká strata Jany Nagyovej-Pulm

Len nedávno poskytla Šarmu Jana Nagyová-Pulm osobný rozhovor, v ktorom okrem iného povedala: "Režisérovi Václavovi Vorlíčkovi patrí vďaka za to, že ma obsadil do roly Arabely, ktorá patrí do klasiky českých rozprávok a je nesmrteľná.“

Prešlo pár týždňov a o skvelom režisérovi budeme hovoriť už len v minulom čase. Václav Vorlíček v utorok 5. februára zomrel v nemocnici, podľahol rakovine pľúc. Chorobu dlho tajil, ožarovanie podstupoval v nemocnici v Ostrave. Posledná rozlúčka bude veľkolepá, uskutoční sa v pražskom krematóriu 12. februára.

Ľudský, plný humoru

Majster nesmrteľnej Popolušky ale aj láskavých komédií ako Pane, vy jste vdova! Dívka na koštěti, Což takhle dát si špenát a mnohých ďalších filmov, sa zapísal do sŕdc divákov, kolegov aj mnohých hercov. Medzi nimi je aj predstaviteľka jeho nesmrteľného seriálu Arabela, Jana Nagyová-Pulm, ktorá žije v Nemecku. Smutná správa ju tiež zasiahla. Napísala nám: "Som na dovolenke a táto smutná správa má zastihla ďaleko od domova. Posielam vám moju spomienku na génia detských rozprávok. Táto fotka a pohladenie hovoria všetko... Václav bol ľudský, šarmantný, plný humoru a nekonečný rozprávač. Ostáva mi radosť a spomienky, že som ho poznala, že som s ním pracovala, že som s ním mohla osláviť 88. narodeniny v Horšovskom Týne na detskom filmovom festivale, kde sme spolu prežili niekoľko krásnych rokov. Budeš mi chýbať Václav!"