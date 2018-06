Art Film Fest: Lasica naložil Pellegrinimu, tehotná Kanócz prekvapila, Hurajová ako kráľovská Meghan

Medzinárodný filmový festival Art Film Fest, na ktorom sa už tradične zišlo množstvo domácich aj zahraničných celebrít zo sveta filmu, má za sebou už tri dni. V Kunsthalle ho otváral jeho dlhoročný prezident Milan Lasica. Aj keď je po operácii na bratislavskej onkológii, ktorú podstúpil minulý rok v novembri v dobrej forme, netají, že by sa nebránil, keby jeho kreslo prevzal niekto iný.

Herec neostal nič dlžný svojej povesti a vtipne zareagoval na časť prejavu, ktorý mal na pódiu premiér Peter Pellegrini. Štátnik sa s úsmevom a s papierom v rukách ospravedlňoval, že nie je vo svojej koži: "Prepáčte, ak som trochu nervózny ale teším sa, že prvýkrát v živote budem môcť vidieť naživo ľudí, ktorých poznám len z televíznej obrazovky. Je to pre mňa veľká česť."

Milan Lasica na to vo svojej reči zareagoval, že aj on pána premiéra doteraz poznal tiež len z obrazovky...

Hneď v prvý deň sa dostalo pocty skvelej Zuzane Mauréry, ktorá za svoje skvelé výkony v poslednej dobe pozbierala viacero cien. Z Košíc si odniesla ocenenie Hercova misia. Na červenom koberci vyzerala fantasticky - dlhá modročierna róba s výrazným dekoltom a bohatý dlhý účes, to všetko z nej robili famme fatale.

Svoju väčšiu spoločenskú premiéru vo vysokom štádiu tehotenstva mala Zuzana Kanócz. Prišla s budúcim trojnásobným oteckom Jurajom Lojom, ktorý prevetral netradičné sako s rôznou farbou rukávov. Bolo vidieť, že sú veľmi spokojní, obom im to pristalo.

Medzi dámami sa nedala prehliadnuť ani herečka Lucia Hurajová, ktorá má tri deti, z toho dokonca dvojičky. Zvolila elegantné biele šaty, a so svojou vizážou by mohla pokojne konkurovať novopečenej členke britskej kráľovskej rodiny, vojvodkyni Meghan. Zakryté kľúčne kosti a plecia boli dobrou voľbou, na rozdiel od róby, ktorú zvolila na Ples v opere - na vychudnutom tele nevyzerali veľmi pekne.

Filmoví fajnšmerki si sviatok filmu môžu vychutnávať až do 23. júna. Atmosféra Art Film Festu je tradične skvelá, koná sa množstvo sprievodných podujatí, prišli domáci aj zahraniční filmoví tvorcovia a herci. Nechýbajú kvalitné domáce ale ani zahraničné snímky. Na Art Film Feste diváci majú napríklad možnosť vidieť až deväť filmov, ktoré boli odpremietané na festivale v Cannes.

VIAC FOTOGRAFIÍ TU.