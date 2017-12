Bábätko ako nástroj proti nevere. Ktorá celebrita úspešne vyskúšala tento ťah?

U nás navštívil bocian dokonca rodinu samotného prezidenta Andreja Kisku. V júli sa príchodom malého Martinka stal päťnásobným otcom. Vianoce hlavy štátu budú teda oveľa emotívnejšie, podobne ako v iných prominentných rodinách. Uspávanky či nebodaj koledy si možno užijú bábätká, ktoré sa narodili speváčkam Beyoncé či Janet Jacksonovej.

Problémové mamy

Obe boli pod prísnym dohľadom novinárov, Beyoncé preto, lebo čakala dvojčatá a Janet preto, lebo sa mala stať matkou v relatívne vysokom veku. Sestra nebohého kráľa popu Michaela Jacksona sa totiž stala matkou až po päťdesiatke. Janet počas tehotenstva pribrala až päťdesiat kíl, pôrod však prebehol bez komplikácií. Dnes sa už môže venovať nielen bábätku, ale aj forme, pretože sa chce vrátiť na koncertné pódiá.

Beyoncé sa narodili dvojčatá už v polovici júna a v médiách sa dlho špekulovalo, či sú to dve dievčatá, chlapci alebo chlapec a dievča. Keď sa svet už dozvedel, že speváčka porodila dievča a chlapca, začal sa zaujímať o mená. Jeden z portálov tvrdil, že chlapec dostal meno Shawn Jr. a dievča Bea.

Po pár dňoch však všetko dementovala sama Beyoncé, jej deti sa volajú Rumi a Sir Carter a každé má dve vychovávateľky, ktoré sa striedajú v osemhodinových zmenách. Hviezda s manželom Jayom-Z si teda môžu užívať spánok a majú dostatok energie na svoju hudobnú kariéru.

Všade samé dvojčatá

Dvojnásobným otcom sa v priebehu jedného dňa stal aj dlhoročný starý mládenec a lámač ženských sŕdc George Clooney. Štyri roky pred okrúhlou šesťdesiatkou mu manželka, právnička Amal, porodila dvojčatá. Dvojica už predtým avizovala, že čakajú dievčatko a chlapčeka, a to sa potvrdilo. V júni sme teda spoznali Ellu a Alexandra Clooneyovcov. „George je na sedatívach, ale mal by sa zotaviť o pár dní,“ zažartoval hercov hovorca vo vyhlásení tesne po narodení detičiek.

Plodný rok má za sebou aj futbalový idol Cristiano Ronaldo. Najprv mu do rodiny v júni prostredníctvom náhradnej matky pribudli dvojčatá a pred pár týždňami mu priateľka Georgina Rodriguezová priviedla na svet dcéru Alanu Martinu. Je to ich prvé spoločné dieťa a zároveň prvé z Ronaldových štyroch, ktorého matka je známa. Cristiano Ronaldo takmer okamžite zavesil na sociálnu sieť aj fotografiu z madridskej pôrodnice, na ktorej je aj jeho najstarší syn Cristiano Ronaldo junior. Všetky tri staršie deti majú náhradné matky, ktorých totožnosť je na Ronaldovo želanie utajená. So španielskou modelkou Rodriguezovou tvorí pár od minulého roka a krásavica sa príkladne stará o celé futbalistovo potomstvo.

Bábätkom proti nevere

Už po piaty raz sa v tomto roku stala mamou aj herečka Tori Spellingová. Otehotnela práve v období, keď sa prevalila nevera jej manžela Deana. Tori mu však zjavne odpustila a svoju lásku i rodinu sa snažili všemožne zachrániť.

Dcérku má aj jej kolegyňa a suseda v prominentnej štvrti v Los Angeles Natalie Portmanová. Dievčatko Amalia sa narodilo pár dní pred odovzdávaním Oscarov. Prestávku v kariére si dala aj najlepšia tenistka sveta Serena Williamsová, ktorá už počas tehotenstva veselo oboznamovala so svojimi zážitkami aj svojich fanúšikov prostredníctvom sociálnych sietí.

Získala si tak mnoho nových fanúšičiek z radov čerstvých mamičiek, ktoré predtým možno tenis nikdy nesledovali. A témy? Pálenie záhy, bolesti hlavy či problémy so spánkom a s hľadaním polohy. To je však minulosť, dnes Serena pridáva najmä fotografie dcérky, ktorá dostala meno Alexis Olympia Ohanian Jr. Všetkým tohtoročným bábätkám želáme veľa zdravia a už teraz sa tešíme na prominentné prírastky v roku 2018.