Barbara Bushová (†92) urýchlila svoju smrť. Bývalá prvá dáma sa celý život vyrovnávala so stratou dcéry

Barbara Bushová len pred pár dňami oznámila, že sa prestáva liečiť – trpela chorobou štítnej žľazy, vážnou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a trápilo ju aj srdce. Už sa nechcela viac trápiť v nemocnici ale stráviť ešte toľko času, koľko jej len ostáva, so svojou rodinou, s najbližšími v pokoji doma. Koniec prišiel rýchlejšie, ako by si určite jej okolie prialo. Bývalá prvá dáma USA zomrela v utorok, 17. apríla.

Sympatická dáma bola manželkou 41. amerického prezidenta USA Georga H. W. Busha (93), ktorý má tiež vážne zdravotné problémy spôsobené Alzheimerovou chorobou. Páru bol dopriaty dlhý a zaujímavý život – americké dejiny nepoznajú iný prezidentský pár, ktorý by prešiel spolu takú dlhú životnú cestu. Boli spolu neuveriteľných 72 rokov.

Barbara Bushová (92) už nebojuje za každú cenu o ŽIVOT. Odmietla liečbu smrteľnej choroby

Zoznámili sa pri tanci

S Georgeom Herbertom Bushom sa stretla prvýkrát, keď mala iba šestnásť rokov – bolo to na vianočnom tanečnom večierku v Phillips Academy v Andovere v štáte Massachusetts. Randiť začali spolu o dva roky neskôr, tesne predtým, ako George narukoval počas druhej svetovej vojny. Keď sa vrátil, Barbara nechala školu a vydala sa za neho 6. januára 1945.

Manželom sa narodilo šesť detí – George W., Robin, Jeb, Neil, Marvin a Dorothy.

Mladú rodinu však postihla obrovská tragédia. V roku 1953, keď mala malá Robin tri roky, diagnostikovali jej leukémiu. Napriek experimentálnej liečbe sa ju nepodarilo zachrániť. Zomrela v New Yorku krátko pred svojimi štvrtými narodeninami. „Hladila som jej vlasy a držala som ju za ruku,“ povedala barbara Bushová v rozhovore v roku 2012 pre NBC. „Pozerala som na to malé telíčko, videla som ako z nej odchádza duša.“

Tragédia ich zblížila

Obrovská tragédia zanechala výraznú stopu v celej rodine. Keď sa Robin zomrela, starší syn Bushovcov Geogre mal sedem rokov. V jednom z interview si spomínal na to, že vedel o sestrinej chorobe, ale nikdy by si nepomyslel, že zomrie. Jedného dňa, keď pre neho prišli rodičia do školy autom, rozbehol sa k nim – bol si istý, že Robin sedí na zadnom sedadle. Lenže nebola… Rodičia mu to povedali až v aute. Ešte dlho sa vraj pýtal, prečo mu nepovedali, že je to s Robin naozaj vážne.

Bushovci nemali v tom čase ani tridsať rokov, pokúšali sa spolu prekonať obrovský žiaľ. Aj táto rana spôsobila, že medzi Barbarou Bushovou a jej najstarším synom Georgeom vzniklo zvláštne puto. Spomínala na to, že až keď započula jeho telefonát s kamarátom, ktorému povedal, že nemôže za ním prísť,lebo mama by sa cítila osamelá, pochopila, aký bol pozorný: „Myslela som si, že ja som tu pre neho a pritom tu bol on pre mňa.“ George bol vtedy ešte len tínedžer...

Obeleli jej skoro vlasy

Aj duševná bolesť spôsobila, že už v dvadsiatich ôsmich rokoch jej začali belieť vlasy. Rozhodla sa nefarbiť si ich, stali sa jej poznávacím znamením. Rovnako ako aj jej falošný perlový náhrdelník. Prezradila, že si ho vybrala prvýkrát na inauguráciu svojho manžela preto, aby zakryla vrásky na krku.

Úprimnosťou a priamosťou u ľudí bodovala. Jej nevesta Laura, manželka Georgea W. Busha však o svokre povedala aj to, že mala podrezaný jazyk: „Mojich priateľov dokázala uraziť perfektne načasovaným komentárom...“

Jej zmysel pre humor a sarkazmus bol často odzbrojujúci. V roku 1990 spísali študentky Wellesley College petíciu proti tomu, aby rečnila na otváracom ceremoniále. Zdalo sa im, že žena v domácnosti je slabým príkladom pre študentky dievčenskej školy. Barbara Bushová sa však predsa len postavila na pódium, spolu so sovietskou prvou dámou Raisou Gorbačovovou, ktorá bola vysokoškolskou profesorkou. Prihovorila sa študentkám týmito slovami: „Niekde v tomto publiku môže byť niekto, kto jedného dňa bude nasledovať moje kroky a viesť Biely dom ako manželka prezidenta,“ cituje portál cnbc.com.

Barbara Bushová zasvätila svoj verejný život pozdvihovaniu gramotnosti Američanov ale bola hlavne milujúcou mamou a manželkou. Len nedávno povedala: „Som stará a ešte stále zamilovaná do muža, ktorý si ma vzal pred 72 rokmi.“