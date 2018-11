Barbora Krajčírová (Rakovská) priznala svoj STRACH. Od ľudí sa ale dočkala...

Moderátorka prežíva spokojné obdobie. Pred dvoma mesiacmi si po ročnom randení vzala bratislavského komunálneho politika Ľuboša Krajčíra (32) a splnila si aj sen o rozprávkovej svadbe v kostole a veselici v štvorhviezdičkovom renesančno barokovom hoteli pre stovku hostí. Šťastná Barbora, ktorá má z predchádzajúceho vzťahu s hudobníkom Tomim Popovičom osemročnú Amiu, plní sny aj svojej dcére. Vzala ju do Disneylandu v Paríži. "Najväčšia radosť je vždy v detských očiach. Toto je naša najobľúbenejšia rozprávka, nebudem Vám ani hovoriť aká je happy, že to tu môže vidieť naživo," napísala k fotografii, kde ju dcéra silno objíma.

Barbora sa však priznala k tomu, že lietanie je spôsob prepravy, z ktorého má strach: "Každý let je pre mňa čistá katastrofa, keby bolo na mne, idem autom aj na koniec sveta... určite sa nájde niekto, kto sa bojí rovnako ako ja. Čo na to pomáha?," opýtala sa fanúšikov po prílete do francúzskej metropoly.

Čo jej ľudia poradili?

"Homeopatiká cocculine v lekárni, náramky na cestovanie."

"Keď máš fóbiu, tabletky ti nepomôžu vôbec. Len alkohol."

"Odporúčam pred letom pozrieť na flight radar, že koľko lietadiel je vo vzduchu a uvedomiť si, že je to stále najbezpečnejsia doprava, no sám s tým mám veľké problémy."

"Pomôže sadnúť si k uličke a pozerať dopredu a myslieť si, že som v autobuse. A keď je turbulencia, zavrieť oči a predstavovať si, že idem v aute po hrboľatej ceste."

"Môj muž mal paniku z lietania. Biely ako krieda, studený pot, roztrasené celé telo, ale kamoška mi odporučila na dlhé trasy: dať mu celú tabletku kinedrylu a zapiť to vínom. Do pol hodiny je K.O. a prespí aj 7 hodín. Na krátke trasy mu dávam prírodný guajacuran, také 2-3 tablety."

"Mne pomohla kniha, ktorú napísal jeden pilot, Zaujímavé veci sa dočítaš a vážen to začneš inak vnímať."

"Šampanské."

"Keď idem s deťmi, tak myslím na to, že aj piloti majú rodiny a deti, aj letušky čakajú doma a sedím v uličke a akože cestujem busom a snažím sa hrať nebojácnu mamu. Hlavne počas vzletu."

"Minule mi cesta prešla trochu rýchlejšie, lebo sme dávali prvú pomoc chlapcovi, čo mal srdcovú slabosť. Inak prežívam strach už niekoľko mesiacov pred letom."

"Pre istotu neletieť. Ešte ja som sa ešte vôbec neodhodlal, 2x mi aj letenky prepadli."

"Ja mám panický strach z lietadiel, keď nastupujem do neho, sa modlím, aby som prežil."

"Pohár vína tesne pred odletom!"

Ako prežívate lietanie vy?