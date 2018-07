Bez TÝCHTO vecí by sa Kristína Tormová Farkašová, či Milan Ondrík na festivale nazaobišli

Zubná kefka a peniaze

Časy, keď herec chodil do stanu a sám, sú už dávno preč. Teraz na festival berie aj svoje deti a karavan. „Deti by som na iný festival ako na Pohodu nezobral. Je to tam bezpečné, celé dobre vymyslené… Mám s čím porovnávať a vlastne na iné festy už ani nechodím,“ hovorí. Otvorene priznal, že mať na festivale karavan je z hľadiska komfortu luxus, a tak si nemusí robiť ťažkú hlavu s balením, ani čo bude s deťmi, keď začne pršať.

„Deti som brával aj predtým, keď sme tam ešte s divadlom Teatro Tatro hrávali. Nie na noc, boli so mnou iba cez deň a pozreli sme všetky možné atrakcie. Bolo to super,“ opisuje spokojne. Teraz si Ondríkovci užívali festival celá rodina – partnerka Zuzana, syn Adamko (8), Alžbetka (5). Chýbala len najmladšia členka rodiny Anežka (2). „Chceli sme ju zobrať aspoň na jeden deň, ale nakoniec sme ju nechali u babky,“ hovorí. Herec je za to, aby si ľudia na festival brali naozaj iba nevyhnutné veci. „Pre mňa bolo vždy najdôležitejšie mať zubnú kefku a peniaze,“ radí.

Klobúk a nálada

Zuzka hneď po festivale pokračovala v prázdninovom režime a išla oddychovať na Korziku. Aj ona má zopár dobrých festivalových tipov. „Určite je dobrá vec mať so sebou klobúk, dobrú náladu a krém na opaľovanie,“ vyratúva. Aj tento rok si užila hudobný festival bez dcérky Emy (2,5).

„Páči sa mi, že tam sú aj deti, ale to je také, že buď si to človek ide užiť sám, alebo sa ide venovať deťom. Som skôr zástancom toho, že si to radšej idem užiť sama, pretože potom ani jedno, ani druhé nie je dobré,“ vysvetľuje herečka. Nevylučuje však, že keď bude dcérka staršia, pôjde s maminou na festival. „Skôr by som to asi skombinovala, že na deň ju zoberiem a deň budem sama s priateľom, aby som si to aj trochu užila,“ dodáva s úsmevom.

Deti a repelent

Kristína Tormová si užila už tretiu Pohodu so svojimi dvojičkami Matildou a Elou. Preto musí najlepšie vedieť, bez čoho by ste sa na festival nemali vybrať. „Hlavné je nezabudnúť doma repelent a deti. Myslím to vážne, lebo ľudia majú pocit, že na festivaly treba chodiť bez detí, ale odkedy sú tam so mnou, užívam si to oveľa viacej. Máme veľa spoločných zážitkov, na ktoré spomíname celý rok a tešíme sa, že pôjdeme znovu,“ hovorí herečka.

Zatiaľ sa jej úspešne darí dodržiavať aspoň jednu zo svojich rád – nezabudla síce deti, zato sprej proti hmyzu áno. Kristína nemá problém so svojimi dvojičkami bivakovať v stane, ale keď po nej v noci lozia chrobáčiky, to veru nie je nič pre ňu. Keď nemá ochranu proti hmyzu, poctivo neželanú návštevu zo stanu vynáša. „Nikdy nestriekam na hmyz, ale na stan a okolo stanu,“ zdôrazňuje svoju zásadu.

Presne na kus

Balenie dvoch malých detí, seba a ešte aj muža nie je úplne jednoduché a na konci sa naskladá celkom slušná kopa vecí. Preto na to musí ísť Kristína s rozumom a nebalí nič navyše. „Balím sa na outfity,“ vysvetľuje. Na každý deň si presne pripraví, čo si oblečie a už nešpekuluje. „Plus mám jednu mikinu k všetkému a nepremokavé veci, samozrejme. Ani deťom nemusíte brať kopu vecí. Tam sú všetci smradľaví, takže je to úplne jedno,“ smeje sa. „Na festivale nezáleží na tom, ako kto vyzerá, ale ako sa kto má. Jednoducho si to tam treba iba užiť, to je celé,“ dodáva spokojne. Ľadvinka a výrazné doplnky Tanečnica chodí na festival pracovať aj sa zabávať. Spolu s Ivanou Gáborík (31) tam majú stánok a skrášľujú ženy. Pri pohľade na Katku ide aj o štýl, ale jej rady sú tiež praktické. „Must have na festivaloch je jednoznačne dobrá nálada a dodržiavanie pitného režimu vodou s magnéziom a opaľovací krém. Čo sa týka stylingu, určite by som si nikdy nezabudla slnečné okuliare a doplnky. Tento rok sú absolútne top kamienky na tvár, ktoré rozžiaria každý jeden outfit. Pre festivalových nováčikov určite odporúčam pobaliť sa do ruksaku alebo ľadvinky, aby mali voľné ruky pri tanci,“ radí s úsmevom Katka.