Bisexuálna herečka z Rýchlo a zbesilo vyvádzala v mori. Ups, s týmto nepočítala

Herečka, dídžejka a scenáristka, ktorá sa preslávila filmom Boxerka ale aj akčným filmom Rýchlo a zbesilo, si tentokrát užívala biele karibské pláže v prístave Tulum. Kúzelné mexické letovisko ponúka okrem dobrého jedla a športového vyžitia aj históriu. Ležať na pláži pod prastarými pamiatkami mayských staviteľov má svoje čaro. Temperamentná Michelle sa však radšej hýbe. Keď vlezie do mora, poriadne sa v ňom vyblázni. S plávacou čapicou na hlave si riadne zaplávala, hádzala sa do vĺn a zahádzala si aj kameňmi. Keď kopala do valiacej sa vody, vyzerala žena pred štyridsiatkou, ako malé dieťa…

V jednom momente ukázala pohotovému fotografovi aj to, čo malo ostať skryté.

Drzá

Michelle svedčia postavy drzých žien, ktoré nebudú prosiť chlapov o nič a dosiahnuť chcú všetko vlastnou silou osobnosti alebo aj fyzickou silou. Normálne filmové postavy ju nudia: „Zaujímajú ma tie excentrické a svojrázne,“ hovorí.

Napriek tomu, že vie byť surová na plátne a baví ju akcia, vie byť aj nežná a všímavá k potrebám iných - angažuje sa napríklad pre organizáciu Červené nosy, ktorá prináša do detských nemocníc smiech a radosť prostredníctvom zábavných klaunov.

Sympatická herečka s drsným hlasom sa netají tým, že sa jej páčia aj ženy – zopár mesiacov randila aj s modelkou Carou Delevingneovou a paparazzi ju prichytili aj pri milostných hrách na jachte s inými ženami. Na svoju sociálnu sieť nemá problém zavesiť aj video, na ktorom kráča do jazera celkom nahá.

Nižšie vo videu si pozrite, ako jej ide streľba:

Prejdite sa s ňou po kubánskej Havane:

