Bitka o Evelyn? Komička počas žúru vyvolala u priateľa takú žiarlivosť, že pristúpil k ráznemu rozhodnutiu!

Evu Kramerovú alias Evelyn tréningy počas šou Let´s Dance nadchli natoľko, že spolu s moderátorkou Lenkou Vavrinčíkovou (30) sa dohodli na ich intenzívnom pokračovaní aj po skončení súťaže. „Podľa mňa je to fantastický pohyb a skvelý začiatok alebo koniec dňa, takže by som to odporúčala každému. Aj keď ste drevo, začnite tancovať. Môžete zistiť, že to skutočne nie je až také zlé ako si myslíte. A tak sa každú nedeľu s Lenkou stretávame a zháňame si živé publikum, aby sme sa dostali opäť do takého stresu ako sme bývali počas nedeľňajších Let´s Dance,“ dodáva so smiechom.

Žiarlivec

Blondínka si po súťaži dala týždňovú prestávku a potom spolu s trénerom Eduardom Slimákom začali makať. V kontakte je aj so svojím tanečným partnerom zo šou, s Lukášom Hojdanom, ktorý ju v tejto záľube podporuje. Keďže si Lukáš Bratislavu počas šou obľúbil, premýšľa, že by sa sem z Česka presťahoval a zároveň by s ňou mohol naďalej tancovať.

Do tréningov s ňou sa hrnú nielen títo dva adepti, ale tancachtivý začína byť aj jej priateľ Peter, ktorý to vždy odmietal. Pozor, to až do momentu, keď ju uvidel na jednom žúre tancovať s profesionálnym tanečníkom. Žiarlivosť ho nakopla tým správnym smerom a už vyberajú tanec, ktorý sa budú učiť spolu!