Bitka o Vianoce! Angelina Jolie a Brad Pitt sa nevedia dohodnúť, s kým budú deti

Rozvod najslávnejšieho hollywoodskeho páru sprevádzal rad škandálov. Angelina (42) s Bradom (53) spolu vychovávali šesť detí, ktoré sú stále v opatere herečky a Pitt ich môže len navštevovať. Zladiť zaneprázdnených hercov do spoločného termínu je však veľmi ťažké a Brad to teraz cíti na vlastnej koži – už dlhší čas sa mu totiž vôbec nedarí byť s deťmi.

Dokonca chcel prerušiť nakrúcanie najnovšieho sci-fi trileru Ad Astra. Napokon to ani nemusel robiť, pretože Angelina zobrala ich ratolesti so sebou tak ďaleko, že Brad by to nestihol. A počas Vianoc to zjavne nebude inak, Angelina totiž plánuje cestu do Kambodže a deti chce vziať so sebou. Pre Brada by to boli už druhé Vianoce po sebe, ktoré by neprežil v kruhu svojho potomstva.

Nevychovaní synovia

Ani na deti zrejme nevplýva táto situácia najlepšie a začína sa to prejavovať aj na ich správaní. Bývalá pestúnka rodiny prezradila, že všetko sa začalo ešte v čase, keď Angelina a Brad tvorili pár. Jolieová trávila väčšinu času na charitatívnych akciách, Pitt sa pravidelne pozeral na dno pohárika, a tak deťom chýbala správna výchova. Najväčšie problémy sú vraj s chlapcami, Pax a Maddox sa nielen neprestajne hádajú, ale vraj od deviatich rokov popíjajú víno a medzi ich hračky patrí napríklad veľká zbierka poriadne ostrých dýk, s ktorými pobiehajú po dome.

VIDEO: Pozrite aký hnus naservírovala Angelina Jolie deťom

Po Bradovom odchode zo spoločnej domácnosti sa Angelina pokúsila vyriešiť otázku mužského vzoru a pevnej ruky v rodine tak, že urobila pestúnku z vlastného brata. James Haven vraj za tieto služby pre slávnu sestru inkasoval nemalý honorár, ale nikdy sa mu nepodarilo dostať deti pod kontrolu. Svoju úlohu určite zohral aj fakt, že deti nikdy nenavštevovali školu a súkromný domáci učiteľ objednaný na pár hodín denne nemal vôbec žiadnu autoritu.

Obmedzené stretnutia

Kauza okolo detí slávneho páru má však oveľa dlhšiu históriu. Veď neprekonateľné rozdiely v otázke výchovy detí boli prvým dôvodom, ktoré Pitt a Jolieová uvádzali v rozvodových dokumentoch. Herečke sa podarilo presadiť si zverenie všetkých detí do svojej opatery, právnici argumentovali zachovaním psychického zdravia rodiny. Brad reagoval oficiálnym vyhlásením pre tlač, v ktorom poprosil bulvárnych novinárov, aby sa od ich detí držali čo najďalej. Hneď po rozvode však boli hádky o deti jedinou spoločnou komunikáciou slávneho páru a Angelina dokonca zažalovala Brada za zneužívanie.

Veľký tlak okolia sa podpísal aj pod herečkiným zdravotným stavom i výzorom, začala chradnúť a chudnúť, až sa všetkým takmer stratila pred očami. A Brad? Ani s ním to nebolo bohvieaké. Lial do seba hektolitre alkoholu, a keď aj s deťmi bol, potom si to príliš nepamätal. Aj preto začala Angelina stretnutia potomkov s Pittom obmedzovať. Kauza naberá na obrátkach a Brad vraj vyvíja veľké aktivity, aby sa exmanželia stretli, prehodnotili situáciu a nastavili ju nanovo, vraj spravodlivejšie preňho.

Nie sú jediní

Dvojica Pitt – Jolieová nie je jediná, ktorá sa po rozvode dostala kvôli deťom do ostrého konfliktu. Aj súdny spor bývalých manželov Charlieho Sheena (52) a Denise Richardsovej (46) pre opatrovníctvo ich dvoch dcér vyvrcholil, keď herečka požiadala sudcu o ochranu detí pred exmanželom. Bola totiž presvedčená, že jej bývalý manžel má osobné problémy a predstavuje nebezpečenstvo pre ich dcéry. Richardsová obvinila Sheena z nevhodného správania, zo záujmu o mladistvé dievčatá a zverejňovania osobných sexuálnych túžob na internete. Výsledkom bolo, že Denise rapídne schudla, Charlie nevidel dcérky celé mesiace a obaja si stále nevedia prísť na meno. Nepripomínajú vám niekoho?