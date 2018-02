VIDEO: Bojujete s kruhmi pod očami? Speváčka Mária Čírová nám ukázala zázrak, ktorý vám pomôže!

V kúpeľni speváčky to vyzerá ako v kozmetickom salóne. „Ani v živote nemám len jeden smer. Milujem výzvy a to sa odráža aj v mojej kozmetike,“ smeje sa. Nie vždy sa jej to však vyplatilo. „Je pravda, že som skúšala kadejaké drahé krémy a moja pleť si to asi zapamätala. Pritom musím povedať, že som s ňou bola vždy spokojná, ani v puberte som neprešla pupákovou traumou. Teraz však cítim, že kombinácia krémov a častá zmena kozmetičiek ju vysušili. Preto sa snažím vrátiť k najjednoduchším krémom. Doma mám pohotovostnú Niveu, asi najväčšmi mi však sedia krémy od Eucerinu, ktoré je možné kúpiť v každej lekárni.“

Zanedbáva sa

Speváčka tvrdí, že má výrazné kruhy pod očami. Vie, čo je hlavnou príčinou, a keďže sa jej nedarí odstrániť ich prirodzenou cestou, zaobstarala si krém, ktorý jej s tým pomáha. „Prvá chyba, ktorú robím, je, že málo pijem. Celý deň behám a večer si uvedomím, že som skoro nič nepila. A málo spím, asi päť hodín. Mám dve deti, osemročného Huga a šesťročnú Zoe, plus koncertovanie. Aspoňže kruhy sú menej výrazné, odkedy používam hustý krém pod oči od Bobbi Brown,“ prezrádza svoj trik na svieže oči.

Vyhráva Armani

Mária sa niekedy aj na koncert líči sama. No to, že tvár na pódiu vyzerá skvele, nezávisí ani tak od mejkapu, ako od osvetľovača. V každom prípade, v kúpeľni má niekoľko odtieňov. „S osvetľovačom sa vždy na skúške dohodneme, aké svetlo mi dá, a ja sa prispôsobím, či chcem byť červená, ružovejšia alebo zlatistá.“ Jej obľúbený mejkap je od Armaniho, pod ktorý si dáva podkladovú bázu. Na záver všetko postrieka fixačným sprejom, aby sa líčenie na pódiu neroztieklo.

Na parfumoch nešetrí

Keďže na koncertoch sa v líčení vybúri, doma je radšej sivá myška. Väčšinu líčidiel má zemitej farby. Hoci sa u nej nájde aj žltá či červená linka na oči, sú to výnimky, pretože dobre sa cíti s jemnejšími očami. Ale s výrazným rúžom. „Milujem hnedé, fialové, ale aj krvavočervené pery,“ upresňuje. Veľký priestor zaberajú v kúpeľni parfumy, ktorých má speváčka požehnane. „Keď idem do parfumérie kúpiť vôňu sestre alebo kamoškám, samozrejme, aj sebe jednu vezmem. Preto ich mám tak veľa. Moja najobľúbenejšia je Dahlia Divin od Givenchy.“

Vykupuje salóny

Speváčka priznala, že nedokáže odolať nákupu šampónov, na ktoré ju nahovoria v kaderníckych salónoch. “Ako cestujem po Slovensku, striedam kaderníctva a vlasové štylistky a každá cíti moje vlasy inak. No a už to ide… Jedna mi povie, že sú suché a hodil by sa mi tento šampón. Prídem k inej a tá mi zase odporúča niečo iné. Neodolám a kúpim si to. Veľa produktov je však naozaj skvelých, stále sa k nim vraciam. Mám rada výrobky od Kevina Murphyho alebo šampóny z kaviáru,“ priznáva, no zdôrazňuje, že vždy to tak nebolo. „Pamätám si, ako nám štyrom súrodencom mama umývala vlasy žihľavovým šampónom.“

