Bolestné slová Wandy Adamík Hrycovej. Tragická smrť brata Huga (†22) ju na Vianoce prinútila...

Keď navždy odíde milovaný človek, je to obrovská bolesť a trauma. Ak sa to stane vo vianočnom období, je to zvlášť citlivé. Ubehlo už desať rokov, čo zomrel pri havárii syn manželov Hrycovcov. Stalo sa to 21.12. 2008 v Bratislave, neďaleko krematória. Hugo Hryc mal iba 22 rokov, a za sebou boj s rakovinou, ktorý, zdalo sa, dotiahol do víťazného konca. Zbytočná rýchla jazda však ukončila jeho život.

V deň jeho smrti mu jeho sestra, producentka Wanda Adamík Hrycová, poslala do neba odkaz. "Hugino môj, aj keď som ťa už veľmi dlho nemohla objať, viem, že si stále medzi nami. Cítim, že dávaš pozor na mňa aj na mojich blízkych. Že sa každý deň snažíš vynahradiť nám tú veľkú statu, nezmyselnú tragédiu, ktorá nám všetkým naveky zmenila životy. Huhu, chýbaš mi strašne, ľúbim ťa."

Deň pred Štedrým dňom oznámila, že odišla zo Slovenska. Jasne dala najavo aj príčinu. Priznala, že už desať rokov sú pre jej rodinu Vianoce najťažším obdobím roka. "Na Štedrý deň sme tradične roky rokúce s mojím bratom zdobili stromček, bola to výlučne naša práca. Každý rok sme v to štedré ráno zistili, že sa nám pokazila svetelná šnúra na stromček, lebo sa opäť nejaká malá žiarovka vypálila a keďže sa nikomu nechcelo ju spomedzi tých ostatných 1000 identifikovať, vždy sme skončili v obchoďákoch, kde sme v panike na poslednú chvíľu hľadali svetlá nové... každý rok. Pravidelne. Všetko sa zmenilo 21.12.2008. Stromček už bol síce prichystaný na balkóne, no zdobiť sme ho nestihli... Nebolo s kým a nebolo prečo. Od toho roku na Vianoce utekám," napísala k fotografii, ktorá zjavne nie je zo Slovenska.

Čo najďalej

Priznala, že od roku 2008 uteká na Vianoce čo najďalej: "Od snehu, zimy, vianočných trhov, Tichej noci, kolied... proste hocičoho, čo mi pripomína Vianoce, ako som ich 30 rokov poznala a každoročne zažívala." Podľa fotografie to vyzerá tak, že sa producentka rozhodla stráviť sviatky rodiny a pokoja v ďalekej Juhoafrickej republike. Luxusný rezort pre dovolenkárov sa nachádza asi 50 kilometrov od Kapského Mesta. Z exotickej destinácie popriala všetkým šťastné a veselé Vianoce, aby si ich ľudia užili v kruhu rodiny: "...bez telefónu, mailov, rozprávaním sa s vašimi blízkymi, spomaľte a vychutnajte si spolu každú vzácnu minútu, ktorá vám je dopriata."