Božidara Turzonovová otvorene hovorí o traume, ktorá sa len ťažko hojí

Na Plese v opere, ktorý moderovala, jednoznačne očarila. Božidara Turzonovová (75) pritom patrí medzi herečky, ktoré vedia starnúť bez pomoci dermatológov. Priznáva, že dobrú genetiku zdedila po mame. „Áno, moja mama bola krásna,“ hovorí dáma, ktorá vyčnieva z priemeru aj pre svoje netradičné meno. Jedna z našich najvýraznejších herečiek, ktorá hrá na doskách SND už päťdesiatštyri rokov, hrdo vyhlasuje, že je „integrovaná Slovenka“. Mama pochádza zo Srbska, otec z Macedónska a Božidaru priviedli rodičia do Bratislavy, keď mala skoro rok. „Pre meno sa mi v škole posmievali aj preto, lebo som si plietla písmená h a ch,“ spomína s úsmevom.

Zakázaní príbuzní

„Môj otec sa narodil v takzvanej Egejskej Macedónii, ktorá sa dnes nachádza v Grécku, ale svojho času si ňu robili nárok aj Bulhari. Veľa príbuzných, medzi ktorými bol aj univerzitný profesor literatúry, sme mali v Belehrade. Za socializmu sme sa k nim nemohli priznávať ani sa s nimi kontaktovať. Vtedy totiž vládol v Juhoslávii Tito. (Tito sa odmietol podriadiť Stalinovi, čím si znepriatelil Sovietsky zväz a všetky poslušné krajiny, čiže aj Československo, poz. red.) Týchto príbuzných som v živote nevidela. Vôbec tých, s ktorými som sa bližšie spoznala, by som mohla spočítať na prstoch jednej ruky.“ Práve pre rodinu za hranicami sa pani Božidara líšila od slovenských spolužiakov aj tým, že nemala starú mamu na dedine. „Závidela som im, keď chodili na prázdniny k starým rodičom niekam na vidiek, ja som to nepoznala,“ konštatuje. Na základe prežitého je herečka presvedčená, že má význam poznať svoj pôvod a vedieť, odkiaľ pochádzame: „Myslím si, že to dáva istý pocit istoty, keď viem, kto som a odkiaľ pochádzam.“

Cesta na Slovensko

Zaujímavosťou je, že odtiaľ, kde sa narodil herečkin otec, pochádza aj Cyril a Metod. Božidara so sestrou si povedali, že by mali po svojich predkoch pátrať a spísať rodokmeň. „Počas balkánskych vojen v rokoch 1912 až 1916 emigrovali moji príbuzní najprv na juh Grécka, keďže to však bolo aj tam nebezpečné, odišli na sever do Bulharska. V Sofii už bol pokoj. Rodina môjho otecka sa najskôr nasťahovala do obytného domu mojej babičky z maminej strany. Takže môj otecko vlastne spoznal svoju budúcu nevestu, moju mamu, už ako trojročnú. On mal vtedy trinásť,“ spomína herečka.

„Keď skončil cárske polytechnikum, odišiel do Berlína- Charlottenburgu študovať architektúru a inžinierstvo. Medzitým mama vyrástla a začala študovať medicínu v Belehrade. Potom sa vzali a po roku som sa narodila. Ešte v Sofii, ale to už bol čas vojny, takže mladá rodina emigrovala na Slovensko, kde otec žil od roku 1939,“ opisuje históriu svojej rodiny.

Mixovanie je zdravé

O príbuzných, ktorých nikdy nevidela, a o rodinných zvykoch sa Božidara Turzonovová veľa dozvedela od rodičov. „Boli sme aj v Sofii na prázdninách. Už som bola pubertiačka, keď som ju prvýkrát navštívila s bratom a so sestrou. Skutočne som ju však začala vnímať až v roku 2013, keď som tam bola ako sedemdesiatnička. Keď som bola dieťa, mama mi ukazovala, kde som sa narodila, budovu svojho tretieho dievčenského gymnázia, veľa vecí mi vysvetľovala, ale mne to nič nehovorilo. Stalo sa mi napríklad, že na ulici ma nejaký ujo vrúcne vybozkával, ale ja som vôbec netušila, kto to je...“ spomína s úsmevom.

Herečka konštatuje, že jej zmixovaný pôvod jej vôbec neprekáža, práve naopak. „Nielen ja, aj moje vnúčatá majú otca, ktorý je takisto ,namixovaný‘. Myslím, že z genetického hľadiska je to veľmi zdravé. Slovensko môže byť spokojné – keďže sa na našom území križovali rôzne cesty a migrovali národy, sme tu dobre namiešaní,“ smeje sa.