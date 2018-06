Bradavky v pozore: Kim Kardashian a sestry Gigi a Bella Hadid predviedli svoje prednosti!

Známa provokatérka Kim Kardashian opäť rozvírila pokojné hladiny šoubiznisu, keď sa s manželom, reperom Kanye Westom vybrala nakupovať. Do luxusného newyorského obchodu Jeffrey sa vybrali športovo nahodení, no nebola by to Kim, keby nevedela upútať hoc aj v obyčajnom tielku. Stačil jej na to len detail – nechať podprsenku doma a hneď boli všetky oči na nej! Spod elastického topu jej totiž trčali postavené bradavky. Podľa výrazu jej manžela, provokovanie a pretŕčanie pŕs jeho polovičky mu absolútne neprekážalo...

Ulice New Yorku zlákali k predvedeniu bradaviek aj vychytenú modelku Gigi Hadid. Nakupovať s priateľmi sa vybrala síce v elegantnejšom outfite ako Kim, no podprsenku taktiež nechala doma.

Nezaostala ani jej rovnako slávna sestra Bella, ktorá sa dostavila do práce – na prehliadku Versace v Miláne rovnako bez vrchného dielu spodnej bielizne.

