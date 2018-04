Brigitte Macronová otvorene poľutovala Trumpovu manželku: Nemôže si ani...

Brigitte Macronová (65) bola spolu so svojim manželom Emmanuelom Macronom (40) na trojdňovej oficiálnej návšteve USA. Aj dámy mali nabitý program, ale stihli sa aj bližšie pozhovárať.

Francúzska prvá dáma sa pre francúzske médiá zdôverila aj s niektorými dojmami z Melanie Trumpovej (48) a jej života po boku najsilnejšieho muža Ameriky. Stretli sa už samozrejme aj predtým, teraz to však bolo oficiálne v Bielom dome.

Všetci si všimli, že Brigitte Macronová sa po celý čas usmievala, pôsobila uvoľnene a tak často ako sa len dalo, držala sa so svojím manželom za ruku. Francúzsky pár ktorý si prešiel mediálnym aj spoločenským peklom pre veľký vekový rozdiel, pôsobil oveľa šťastnejšie než ten hostiteľský. Melanie bola oveľa zdržanlivejšia a častejšie s veľmi prísnym výrazom v tvári.

Zastala sa jej

Brigitte Macronová však o nej povedala: „Je naozaj zábavná, máme rovnaký zmysel pre humor. Veľa sme sa spolu nasmiali.“ Melanie charakterizovala ako „silnú osobnosť“, ktorá žije pod ostrou kontrolou verejnosti a tak sa snaží pôsobiť neutrálne, dokonca skrývať svoje osobnostné črty, neprejavovať sa veľmi. „Aj ona sa vie smiať, ale ukazuje to menej ako ja,“ povedala a dodala: „Je láskavá, očarujúca, inteligentná a veľmi otvorená.“

Macronová ju aj poľutovala. Život Trumpovej v Bielom dome prirovnala pre Le Monde k väzenskému, nazvala ju virtuálnym väzňom tajných služieb. „Je oveľa viac obmedzená ako ja. Melania nemôže nič robiť. Bezpečnosť je strašná. Ona nemôže dokonca otvoriť ani okno na Bielom dome, pretože bezpečnostné služby okamžite volajú a prikazujú: Zatvoriť!,“ prezradila.

Nevystrčí nos

Pre novinármi si Macronová pochvaľovala, ako ľahšie sa jej dýcha a žije: „Melanie nemôže vystrčiť von ani nos, ja na rozdiel od nej chodím každý deň po Paríži.“

Macronová je samozrejme z titulu svojho postavenia tiež obmedzená, ale nie až natoľko. „Podobne ako Melanie Trumpová, aj ja si musím dávať pozor na to, čo hovorím. Mám pocit, že každé moje slovo je ostro sledované a tak sa neustále kontrolujem a držím späť,“ priznala. Ako manželka prezidenta prakticky nikdy nemá voľný čas a nikdy sa nemôže úplne uvoľniť. Napriek tomu sa snaží žiť normálnym životom, navštevovať svoje deti z predchádzajúceho manželstva aj vnúčatá. A snaží sa byť viac ako len „dekoratívny kvetináč“ v tieni svojho manžela.

Počas ich oficiálnej návštevy v USA to však bolo ťažké dodržať. Všetko bolo nalinkované, spomenula i to, že aj na zemi boli pri niektorých príležitostiach pripevnené malé štítky, kam sa musela postaviť. S Melanie by, zdá sa, nemenila. Ani krajinu ani manžela...