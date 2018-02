Buchol sa po vrecku: Vynikajúci hokejista doprial manželke ŠATY v cene auta!

Jeden z vychytených bazárov na sociálnej sieti zaradil do ponuky spoločenské šaty, ktoré sa objavili nedávno na Plese v opere. Na fotografii má síce dáma, ktorá ich ponúka, hlavu zamaskovanú srdiečkom, ale v rovnakých šatách na oficiálnych fotografiách z plesu pózuje práve Katarína Višňovská.

Cena tajná

Opis majiteľky bazáru pod záberom šiat znie vtipne: „Áno, aj toto sú moje zákazníčky, prosím pekne :-). Ale nejdeme tipovať, kto je táto krásna deva, dobre? Prenádherné šaty oblečené len raz na Ples v opere… kupované v januári na Rodeo Drive v Beverly Hills priamo u Roberta Cavalliho a sú winter 2017/2018. Boli aj vo Vogue a stáli originál 18 900 USD. Sú to šaty ,to die for‘, čipka, pierka, trblietky, perličky...dokonalé!!! Pre viac info o cene a odbere poprosím DM :-). Veľkosť IT 42.“ Napriek veľkolepému opisu sa ani dvadsaťštyri hodín po zverejnení pod fotkou neobjavil žiaden komentár.

Majiteľka bazára síce upozornila, aby ju záujemcovia kontaktovali cez direct message, teda zaslaním správy priamo jej, ale pod inými fotkami sa zvyčajne množia aj komentáre obdivovateliek, nielen kúpychtivých návštevníčok konta. Že by šaty v prepočte za vyše 15 000 eur nikoho nezaujali natoľko, aby pre ne umrel, ako ich bazár opisuje? To, za akú cenu plánuje majiteľka šaty predať, sa teda dozvie len záujemkyňa, ktorá bazár skontaktuje. No aj keby bola na ne polovičná zľava, stále ide o riadnu sumu... Uvidíme, či sa nájde dáma túžiaca po róbe od módneho dizajnéra Roberta Cavalliho.

Dopraje jej

Ľubomír Višňovský podľa zdrojov zverejňujúcich kontrakty hráčov NHL zarobil v kariére zhruba 37 miliónov eur. Je známy automobilový nadšenec, istý čas pretekal na okruhu v kategórii GT3 a neváha investovať do luxusných tátošov.

V máji minulého roku si doprial skvost z limitovanej edície BMW. Kúpil ho za 160 000 eur. Keďže existuje len 200 kusov, je to investícia, ktorej cena porastie. „Višňa“ si dopraje, ale ani na manželke nešetrí. Ona je však šetrnejšia, keď nechce róbu len založiť do skrine, ale speňažiť…