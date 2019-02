Bude dediť! Neuveríte, čo Agáta Prachařová odkladá pre svoju dcéru

Brunetka Agáta (33) je manželkou moderátora Jakuba Prachařa (35). Prešli si síce viacerými krízami, no stále sú spolu a vychovávajú nevlastného syna Kryšpína (8) a ich spoločnú dcéru Miu (1,5). Modelka sa práve pre deti musí teraz v kabelkách trošku obmedzovať.

„Mám rada malé. Veľmi sa mi páči, ak aj na ulici vidím dievčatá, čo majú roztomilé kabelky. Bohužiaľ, ja mám na malú kabelku veľa detí.“ V kabelke jej vraj nesmú chýbať kľúče od domu, peňaženka, mobil, nabíjačka, rúž, parfum, ale aj krémy pre seba a deti. Veľakrát tam nosí aj potrebné dokumenty alebo scenáre. A našli by sa aj hračky pre deti, napríklad autíčko.

Jakub jej ulahodil

Modelka sa nám priznala, že kedysi si kupovala stále nové a nové tašky. „Mám ich dosť veľa, no teraz už od nich nie som až taká závislá. V minulosti to bolo horšie, dnes mi je to už trochu jedno. Kabeliek sa však nezbavujem ani nepredávam. Schovávam si ich, že keď raz bude moja dcéra veľká, budú zase v móde.

Dúfam, že to nebude pre ňu trápne.“ Najobľúbenejší kúsok je vraj darček od Jakuba. „Kabelky si kupujem skôr drahšie, pretože ich zase kombinujem s obyčajnejším oblečením. A najradšej mám Chanel ruksak, ktorý som dostala od manžela,“ chváli sa Agáta.