Bude zase vraždiť? SADISTA síce dostal doživotie, o pár rokov však môže byť vonku

Koncom apríla padol rozsudok v procese storočia. Tento príbeh totiž všetkých šokoval. Určite ste o ňom čítali aj vy!

Mladá novinárka sa vlani vybrala robiť rozhovor so známym vynálezcom, ktorý bol v Dánsku považovaný za celebritu. Ako amatér postavil najväčšiu ponorku na svete. A tento sympaťák Kim Wallovej sľúbil, že si môže plavbu na Nautiluse vyskúšať na vlastnej koži. Nadšená súhlasila. Netušila, že namiesto reportáže ju na palube čaká iný, mimoriadne krutý zážitok. A po strašnom mučení smrť.

Osudová náhoda

Bohužiaľ, veľmi neskoro vyšlo najavo, že Peter Madsen je nielen génius, ale aj nebezpečný psychopat a vzrušuje ho utrpenie. Kruté mučenie si rád púšťal na videu. V mobile mu napríklad policajti našli záznam, ako niekto spútanej žene pomaly podrezáva hrdlo. Očividne chcel niečo také prežiť aj on! Na súde prehovorila svedkyňa, ktorú tiež lákal na ponorku, naposledy dva dni pred vraždou! Našťastie ona pozvanie neprijala. Kim Wallová mala smolu, že mu vzápätí prišla do cesty a súhlasila, aby ju vzal na more.

Kruté umieranie

Keď si dohodli interview, vynálezca si vzal na palubu pílku, skrutkovač, nože. Nimi úbožiačku mučil. Pitva odhalila štrnásť zranení v oblasti genitálií, početné bodné rany a posmrtné znásilnenie. Vrah ju potom rozrezal a hodil do mora. A Nautilus nechal stroskotať, aby zmiznutie novinárky zvalil na nehodu. Najprv tvrdil, že ju predtým stihol vysadiť na breh. Keď vyšlo najavo, že ponorku potopil úmyselne, vyhováral sa, že mala na palube smrteľnú nehodu a on spanikáril. A keď sa po dvoch týždňoch našli zohavené ženské ostatky, na otázku, prečo mŕtvolu rozrezal, odpovedal: „Čo urobíte keď máte veľký problém? Rozdelíte ho na niečo menšie.“

Dostane sa na slobodu?

Sadista, ktorý je mimochodom šťastne ženatý, pred súdom neprejavil ľútosť a dodnes vraždu popiera, hoci dôkazy a lživé, neustále meniace sa výpovede, ho usvedčujú. Aj keď sa odvolá, súd pravdepodobne doživotný rozsudok, ktorý padol pred pár dňami, potvrdí. Je tu však problém. V liberálnej krajine, akou je Dánsko, si vraj doživotní väzni odsedia v priemere len šestnásť rokov a idú von…