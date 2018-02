Budem ho rozmaznávať! Hovorí na adresu nového muža v jej živote Jarmila Lajčáková-Hargašová

Aj keď má moderátorka len päťdesiatjeden rokov a navyše na svoj vek vôbec nevyzerá, je z nej čerstvá babička. Spravila ju z nej začiatkom februára jej staršia dcéra Vanesa. Jarka kvôli manželovi Miroslavovi Lajčákovi (54), ktorý okrem funkcie ministra zahraničných vecí SR zastáva aj prestížny post predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, žije s mladšou dcérou Larou od jesene v New Yorku, no pred pôrodom vnúčika Alexandra pricestovala na Slovensko.

Je to zázrak

Popri tom, ako je Vanese v prvých dňoch mamičkovania oporou, poskytla Šarmu exkluzívny rozhovor. "Som babka a vôbec sa za to nehanbím. Mám päťdesiatjeden rokov a nemám žiaden dôvod hrať sa na mladšiu. Dcéra rodila v rovnakom veku ako ja ju. Ibaže vtedy mi vraveli, že som staršia prvorodička, a jej dnes, že je veľmi mladá… Som presvedčená, že všetko je tak, ako má byť, v súlade s prírodou. A je fajn, že mám ešte dosť sily na to, aby som mohla pomáhať," teší sa Jarka. Dodáva, že je samozrejme šťastná, že sú obaja v poriadku, no emócie v tejto chvíli ešte nevie definovať slovami. "Len cítim, ako mi búcha srdce zakaždým, keď sa ho dotknem. Je to malý zázrak, ktorý posúva môj život zasa na novú úroveň," vraví dojato.

