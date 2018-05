Bývalá plejmejtka Mináriková prekvapila zadkom ako Kim Kardashian. Vieme, či v ňom má implantáty

Približne pred dvomi rokmi vyplávalo na povrch, že bývalá kamarátka kaderníka Paviela Bendlera, kedysi Rochnyaka, sa vydala a so svojím manželom Thomasom už aj čaká bábätko. Tehotenské bruško samozrejme blondínke veľmi pristane, no v poslednej dobe sa rozvírila hladina aj okolo čohosi iného. Janinho (36) pozadia...

Bola na plastike?

Sedacia časť Jany Noland Minárikovej sa totiž podozrivo zväčšila, no aj napriek tehotenstvu je stále veľmi pevná a podozrivo stojí, akoby ju vypĺňali silikónové implantáty. A to presne také, ako nosia aj niektoré členky slávneho rodu Kardashian. Ako to teda je? Môže za to tehotenstvo silikónovej krásky alebo sa dala skrátka vylepšiť a ľahla si opäť pod skalpel ako Kim Kardashian (37)?

Pozadie ako skala

„Som bývalá gymnastka a robila som šport a tanec od šiestich rokov. Mala som dobré výsledky. Mrzí ma, že médiá ma vykreslovali vždy len povrchne ako playmate. Denne robím dvesto squatov (drepov, pozn. red.) a je fakt, že mi to poradila Kim Kardashian,” smeje sa Jana, ktorá miluje šport a jedným dychom aj vysvetľuje záhadu jej pevného „implántátového” pozadia. „Pribrala som všade, pretože čakám dieťatko, a asi najkrajšie zozadu,” hovorí.

No nech je to akokoľvek, budúca mamička vyzerá spokojne a na svoje prvé bábätko sa očividne teší- aj s pevným pozadím ako skala!