Bývala tučibomba: Pozrite sa, ako sa počas rokov zmenila Zora Illiáš Czoborová

Pri pohľade na brunetku máte pocit, akoby sa s vymakaným telom narodila. Opak je však pravdou. Aj ona mala obdobie nadbytočných kíl. Vo veku, keď sa z dievčaťa stáva žena, ju na vysokej škole trápili „hormonálne výkyvy“. Vážila takmer osemdesiat kíl a mala veľké komplexy. Vraj si prešla diétami, jojo efektmi a hanbila sa za seba tak, že kamaráti sa kúpali pri jazere a ona bola zavretá doma. Po čase, nešťastná z nefungujúcich diét, sa rozhodla začať na sebe makať. A drží ju to dodnes.

Zmierila sa s tým

Aj keď je bezdetná, žije v šťastnom manželstve. S Petrom majú spoločnú záľubu, aj on je totiž závislý od športu. Zora cvičí celý život a tak aj po päťdesiatke má stále pevné telo. „Netvrdím, že ženy, ktoré majú nadváhu, nemôžu byť šťastné a pekné. Svojim klientkám sa však snažím vysvetliť, nech necvičia len preto, aby mali menšie konfekčné číslo, ale aby mali do vysokého veku kvalitný život, boli vitálne a rozdávali radosť svojim blízkym.“ Priznáva však, že vek sa nedá oklamať a aj ona má partie, ktoré už nechce vystavovať. „Už nemám dvadsať a koža nie je taká pevná najmä na kolenách a v podpazuší. Hollywoodske celebrity to riešia plastickými operáciami, ja to zakryjem oblečením,“ hovorí. Aj ona však má plastiku, aj keď nie je zástancom plastických operácií. Nevedela sa stotožniť so svojím nosom, tak si ho dala v mladosti upraviť.