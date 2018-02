Bývalé členky Spice Girls: Nikdy nevyzerali lepšie!

Britská skupina Spice Girls vznikla v roku 1994 a pätica mladých dievčat dokonale zamútila vody šoubiznisu. Mel B, Mel C, Emma, Geri a Victoria boli dokonalým spojením, ktoré vyvolalo šialenstvo. Ich debutový singel Wannabe zožal celosvetový úspech a z dievčat sa stali zo dňa na deň megahviezdy, v ktorých sa našlo nejedno dievča. Kopírovali ich imidž a Spice Girls zarábali kde sa len dalo...

No nič netrvá večne a to bol aj prípad pätice dievčat, ktoré ukončili v roku 2000 svoju kariéru. Skúšali to dať dokopy ešte niekoľkokrát, no neúspešne. Preto sa každá z nich pokúsila o sólovú kariéru, no úspech ako za čias Spice Girls sa nikdy nedostavil. Najviac medzi ľuďmi zarezonovala Victoria Beckham, ktorá sa dala na navrhovanie vlastnej módy, v čom je naozaj veľmi dobrá. Ostatné členky Spice Girls sa pohybujú v šoubiznise taktiež, no viac ako svojím talentom vynikajú v tom, že vyzerajú z roka na rok lepšie a lepšie. Skrátka gény v ich prípadoch sú skutočne milosrdné.

