Bývalí jej nakladajú: Ďalší muž zo života Dary Rolins ju provokuje!

Najprv speváčku zrazil na kolená reper Patrik Vrbovský, ktorý v ošiali zamilovanosti zahlcuje svoj profil na sociálnej sieti fotkami, videami a vyznaniami na adresu jeho pármesačnej lásky Jasminy Alagič (29). Pravidelné dávky záberov ich romantických chvíľ nepridali Dare na porozchodovej pohode a Rytmusove slová o tom, že vzťah s Jasminou je to najsilnejšie, čo v živote zažil, boli už len čerešničkou na torte Darinho žiaľu. Tá to pochopiteľne niesla ťažko, k čomu sa priznala na svojom konte na sociálnej sieti.

Nakladajú jej

Krátko nato zas musela čeliť ďalšej zaláskovanej dvojici a prezentácii ich zamilovanosti – Dávidovi Mészárosovi (29) a jeho frajerke. Práve sexi potetovaný mäsiar a bývalý futbalista, ktorý si s Darou zahral v jej klipe Miesta, vraj speváčke pomútil hlavu.

Horúce scény nabité erotikou sa podľa ľudí z Dávidovho okolia preniesli z klipu aj do reality a v kruhoch blízkych dvojici sa nehovorilo o ničom inom, len o tom, ako sexi zajačik pomútil rozídenej Dare hlavu. „Je to milá, úžasná žena. Byť po jej boku bolo pre mňa príjemné. Skrátka, je to pre mňa príjemné prekvapenie,“ znela Dávidova reakcia, keď sme sa ho na jar pýtali, ako to medzi ním a speváčkou je. Nebolo tajomstvom, že fešák ju často navštevuje v Prahe, čo dokumentoval aj on sám fotkami na svojom profile.

No dnes je už aj ich romániku koniec, sexi mäsiar z Čierneho Brodu sa na sociálnej sieti pochválil viacerými zábermi s priateľkou Luciou Šimkovičovou. Dvojica sa na nej túli, bozkáva a pod fotkami nešetria ani emotikonami srdiečok. Zatiaľ čo dvaja poslední muži Darinho života si užívajú nové vzťahy, ona trávi letné dni v Spojených arabských emirátoch s dcérkou Laurou.

