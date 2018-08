Čaká vás šikana! Exfarmárka Haklová sa na celebritných farmároch pekne zabáva

Desiata Farma bude mať úplne iný koncept. Práca okolo zvierat, drina na záhrade, čistenie maštalí čakajú totiž okrem bežných súťažiacich aj na slovenské celebrity. Pokúsiť sa vyhrať sedemdesiatpäťtisíc eur si trúfli moderátorka Katka Brychtová (51), herečka Silvia Šuvadová (45), superstarista Robo Mikla (36), fitnesák Martin Šmahel (35), Ibrahim Maiga (55) a duo Twins. Exfarmárka Monika Haklová, ktorú si musí vďaka vulgárnemu slovníku a nahým záberom pamätať asi každý divák Farmy, prorokuje, že ich tam čakajú hádky, šikana a stres.

V smrade plnom múch

„Keď som počula, že na Farmu idú aj celebritky, hneď som si spomenula, aké sme mali biedne podmienky. Majú šťastie, že idú na letnú farmu, pretože zo zimnej by zutekali hneď prvý deň a na čele s Ibim Majgom,“ smeje sa Monika. Aj teplé dni na statku však majú svoje nevýhody.

„Všetky celebrity budu mať určite problém s kadibúdkou. Neviem, či fajnové Twinsky vlezú do toho smradu s húfom múch. Ešte tak astrálnu Šuvadovú si viem predstaviť, ako to pôjde spraviť do voľnej prírody,“ uškŕňa sa blondínka. Asi má pravdu, že Silvia sa pri takýchto činnostiach bude najmenej ostýchať, keďže v minulosti sa „preslávila“ reklamou na toaletný papier. Za to, ako sa vrtela na záchodovej mise, aby demonštrovala, aký je hebký, si vtedy zlizla poriadnu dávku posmeškov.

Spravia striptíz?

Robo Mikla podľa Moniky nebude mať problémy s drsným prostredím, no s prísnymi pravidlami. Spevák, ktorý kedysi na novinárov vystrčil holý zadok a v SuperStar tak porušoval pravidlá, až ho vyhodili, netají, že má problém rešpektovať autority. Je preto otázne, ako ho zvládne mladučká Evelyn. „Neviem si tam predstaviť ani Brychtovú, ako sa bude umývať v sprche, kde ju môžu všetci vidieť. Twnisky s tým asi nebudú mať problém, veď majú čo ukázať a aj rady ukážu, ale Brychtovej premiéra v plávkach a hneď pred miliónmi divákov, fú, no neviem,“ uškŕňa sa ironicky exfarmárka. Monika si zaspomínala aj na krutú hladovku.

„Ich fajnové papuľky si budú musieť zvyknúť, že suši ani kaviár sa na farme nepodáva. Časom budu radi za nahnité jablká určené pre svine. Strava je tam biedna, pokiaľ si nezarobia a nevyrobia, budu fakt hladní a nervózni!“

Pomsta za privilégiá

Monike sa nepáči, že celebrity budú mať isté privilégiá: „Predsa len budú spávať v trošku lepšom ako ostatní farmári v chlieve. Sorry, keď všetci súťažia o rovnakú výhru, mali by bývať v tom istom alebo sa aspoň vymieňať,“ rozhorčuje sa Monika. Za privilégiá podľa nej budú pykať.

„Nech sa pripravia na najhoršie, na nevrlosť ostatných farmárov! Na farme si je totiž každý rovný – celebrita-necelebrita, šup ho kydať hnoj! Som si istá, že po dvoch-troch týždňoch si obyčajní farmári uvedomia, že fajnové známe tváre sú tiež len obyčajní ľudia a dajú im to pekne vyžrať! Zároveň ma všeobecne teší, ako sa Slovensko dozvie, že rozdiely medzi celebritami a necelebritami neexistujú,“ uzatvára Monika.