Celebritná škodoradosť. Kveta Horváthová priznala, ako sa zabávala na svojej slávnej sestre Lucii Barmošovej

Darčeky sú už rozdané, aj Silvester je za nami, ale dojmy sú ešte stále čerstvé. V rodine Kvety Horváthovej to boli prvé Vianoce, keď nerozdával pod stromčekom darčeky Ježiško. Jej dcéra Paulínka (10) sa totiž dozvedela pre deti krutú pravdu. Ako ju zvládla? „Už minulý rok nás upodozrievala z toho, že pod stromček dávame darčeky my s mužom. Jedného dňa v lete na mňa vytiahla, že už by bolo načase, aby sa dozvedela pravdu, ako to je s Ježiškom, aby sme ju neťahali za nos. Povedala mi, že si myslí, že darčeky dávame my a nechce v škole vyzerať zvláštne, keď bude všetkých presviedčať o Ježiškovi. Tak som jej povedala pravdu a čakala som, že bude smutná. Paradoxne, veľmi sa potešila. Začala sa smiať a povedala, že sa teší, ako bude chodiť nakupovať darčeky a baliť ich,“ opisuje spokojná Kveta.

Bez romantiky

Blondínka priznala, že všetky veci okolo Vianoc mala vybavené už v novembri, aby sa vyhla stresu. Zamerala sa na praktické veci. Ani s manželom sa neobdarovali veľmi romantickými darčekmi. „Obaja doma cvičíme, tak sme si kúpili švihadlo a ešte nejaké veci na posilňovanie. Takže u nás to teraz vyzerá tak, že keď chce ísť niekto do kuchyne alebo do obývačky, musí čakať, kým ten druhý docvičí,“ hovorí Kveta s tým, že často sa s manželom na sebe dobre zabávajú.

Ohňostroj sa zmenil na horor

Nielen s manželom si Kveta užije kopu zábavy. Spomína, ako sa raz na konci roka pobavila na účet svojej sestry, moderátorky Lucie Barmošovej. „Väčšinou trávim posledný deň v roku s rodinou, máme takzvaný papučový Silvester. Sme u mojich rodičov a príde aj sestra. Náš otec robí vždy pred domom v záhrade ohňostroj. Mama vymyslela zlepšovák – navrhla, aby sme zábavnú pyrotechniku dali do kovového vedra, malo to byť podľa nej super. Lenže celkom to nedomysleli a po odpálení začalo vedro tancovať po záhrade. Ohňostroj nekontrolovateľne strieľal okolo nás! Rýchlo som vbehla do domu a spoza sklených dverí som pozorovala, čo sa deje. Našťastie, moje dieťa bolo vnútri, ale bála som sa, aby sa nikomu nič nestalo. Všade bol hustý dym, takže potom som už ani nič nevidela. Zrazu sa z dymu vynorila ruka, šmátrajúca po sklených dverách, hľadajúca kľučku. Bolo to ako v horore. O chvíľu sa prilepila na sklo aj tvár. Bola to moja sestra, ktorá hľadala únik pred tou spúšťou. Mala trochu prepálenú drahšiu bundu… Celé to bolo veľmi vtipné. Škoda, že som si to vtedy nenatočila na mobil…“ spomína ešte dnes so smiechom.