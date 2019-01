Celebritní extrémisti: Zmenili sa na chodiace kostry!

Niekedy krásna postava, vypracované svaly a ideálne miery nie sú všetkým. Teda aspoň pre hercov, pretože ak si vyžiada ich rola to, že ich postava Adonisa musí ísť bokom, vrhnú sa na chudnutie. Svoje by o tom vedel povedať aj Christian Bale či jeho kolega Matthew McConaughey, ktorí dokopy schudli 45 kilogramov.

Pomohla až tretia diéta

Herec Juraj Bača (31) zhadzoval kvôli filmu Amnestie, kde sa mu ušla úloha väzňa. „Podstúpil som drastickú diétu a schudol asi osem kíl, musel som mať prepadnuté líca a kruhy pod očami. Aby som to dosiahol, vyskúšal som tri rôzne diéty. Prvá bola hlavne o tom, obmedziť pečivo a nezdravé jedlá, ale až tak to nezaberalo. Druhá bola tvrdšia, musel som vylúčiť cukry, ani ovocie som si nemohol dať. Fungoval som viac-menej na špeciálnych nápojoch. Dlho som to však nevydržal. Telo začalo vypovedať a nevládal som, tak sme išli na tretiu – podľa zásad kulturistiky. Podstatou je veľký príjem bielkovín a znížený príjem sacharidov, plus som mal každý deň dvojfázové tréningy. Zabralo to a vládal som aj fungovať,“ odhalil nám pred časom herec. Alkohol, káva či sladké vody nepripadali vôbec do úvahy. „Pol roka som nemal v ústach kvapku alkoholu!“

Vyziabnutí

Azda najväčšiu obetu v oblasti kinematografie podstúpil v roku 2004 americký herec Christian Bale (44), ktorý kvôli filmu Mechanik schudol neuveriteľných 28 kilogramov. Bale bol naozaj kosť a koža a inak na tom nebol ani jeho kolega Matthew McConaughey (49). Ten vo filme Klub poslednej nádeje musel zredukovať svoju váhu o 17 kilogramov.

Ako bezdomovec

Zmenu imidžu z uhladeného fešáka musel zase podstúpiť herec Tom Hanks (62) v kultovom filme Stoskotanec z roku 2000. Okrem toho, že musel schudnúť, dal si narásť aj bradu a vlasy, aby na opustenom ostrove vyzeral autenticky. A zámer mu vyšiel.

Z lane guľôčka

S opačnou a možno príjemnejšou situáciou „bojovala“ herečka Renée Zellweger (49), ktorá sa kvôli vypapkanej Bridget Jonesovej musela zaguľatiť a vďaka šiškám a syrovej pizzi pribrala štrnásť kíl. Neskôr schudla dvadsať a potom opäť nabrala, keďže sa nakrúcali ďalšie časti.