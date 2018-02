Celebrity svoje outfity nezvládli : Pozrite sa na Šarköziovej, Vondráčkovej aj Rottrovej nevydarené kreácie

Celeste Buckinghamová

Toto je skôr dovolenkový outfit, nevhodné plesové šaty. Speváčka nedodržala etiketu. Na ples má mať dáma veľkú večernú róbu. Ak zvolí šaty bez rukávov, mala by mať rukavičky, vlasy vypnuté a adekvátne zvolené doplnky.

Nely Hrbatá

Čipka nepôsobí veľmi honosne, skôr ako negližé. Šaty by mali siahať po zem a zakrývať topánky. Platformové topánky sa však na ples nehodia. Opäť, ak sú šaty bez rukávov, mali by k nim byť rukavičky.

Natália Hatalová

Toto mohlo byť celkom zaujímavé, živá morská panna. Či sa to páči, alebo nie, to je otázka osobného pohľadu. Iná vec sú však chyby. Výstrih je pomerne hlboký, načo teda ešte rozparok? Bez neho by bola róba v poriadku. Na plesy je určený striktnejší protokol, ktorý jasne hovorí, čo je prípustné a čo nie. A tento typ rozparku určite vhodný nie je. Chýbajú ešte rukavičky.

Silvia Šarköziová

Mohli to byť krásne šaty. Neviem však, načo to exponovanie pŕs. Je to vulgárne, nevkusné a lacné. Vykúkajúca bradavka je všetko, len nie rafinovaná elegancia. Bez tejto zbytočnej transparentnosti to mohli byť šaty veľmi elegantné

Zuzana Plačková

Šaty ideálne na bál. Tento ideál však kazia prsia vytlačené pomaly na kľúčne kosti. Neviem, načo to je dobré. Nie je to estetické ani sexi. V jej prípade by som zvážila, či nesiahnuť radšej po šatách s rukávmi. Tetovanie nie je vhodné ukazovať. Je to proti etikete.

Nela Slováková

Toto už nie je príliš hlboký rozparok, toto nie je vhodné vôbec. Pôsobí to ako úbor na cvičenie omotaný kusom látky. Na ples má byť veľká večerná spoločenská róba – šaty. Ani sandále nie sú vhodná obuv. Po siedmej večer by mali byť topánky uzavreté a dáma by mala mať pančuchové nohavice.

Tereza Mátlová

Neviem, či je to nízkym sebavedomím alebo čím, ale dá sa upútať aj inak. Tento typ dekoltu je vulgárny, príliš odhalený. Jemnejšia verzia by bola oveľa lepšia a vhodnejšia voľba. Šaty na ples nie sú len spontánne rozhodnutie. Veľké slovo tu má etiketa a protokol. Ä

Aneta Vignerová

Outfit ako taký je zaujímavý, ale určite to nie je vhodný styling na ples. Experimentovať môže na iných typoch akcií.

Helena Vondráčková

Pre dámu jej úrovne sú tieto šaty absolútne nevhodné. Chýba im elegancia a vkusnosť. Navyše, nemajú správnu dĺžku. Rukavice podľa protokolu sú správny výber, ale tieto sú z nevhodného materiálu. Celkovo sa mi výber doplnkov vrátane kabelky zdá dosť zlý.

Marie Rottrová

Opäť chýba elegancia, ženskosť a vkus. Tento outfit je vhodný možno na doma, ale nie na spoločenskú akciu. Dáma by mala mať dlhé šaty – večernú róbu, zakrývajúcu topánky. Pančuchové nohavice, uzavreté topánky, v prípade odhalených paží a rúk rukavičky.

Jana Doleželová

Neviem, či išlo o maškarný bál, ale škraboška sa mi zdá ako zbytočný doplnok, ak ide o spoločenský ples. Šaty sú absolútne nevkusné. Materiál a strih nevhodné, rozparok príliš hlboký. Topánky by mali byť plné a pančuchové nohavice by mali byť jednoznačný doplnok.

Anna Oklamčáková

Určitým spôsobom dodržala dress code. Rukavičky sú podľa protokolu, ale siahla by som skôr po čiernych. Boli by elegantnejšie a nie až tak prvoplánovo kontrastné. Chápem, že sa chcela zladiť so svojím partnerom, ale stačí červená v ozdobe vo vlasoch. V jej prípade by som možno zvažovala, či si obliecť šaty s odhalenými rukami. O tom, či sa to páči, alebo nie, nech rozhodne každý sám.

Jozef Oklamčák

Je to určite elegantné, červená však nie je farbou smokingu či fraku. Je jasné, že je jeho obľúbená, ale protokol či etiketa ju nespomínajú ako možnú farbu plesového pánskeho oblečenia. Ani klobúk tam nemá čo robiť.

Michaela Gašparovičová

Neviem, či si táto dáma nepomýlila spoločenskú udalosť. Toto zaváňa veľkou vulgárnosťou a lacnotou. Šaty nie sú adekvátne na ples, dáme chýbajú aj pančuchové nohavice. Tetovanie by nemalo byť vidno. To, že sa za dámou otáčajú, neznamená vždy obdiv či rešpekt. Pán sa k dáme dokonale zladil. V akomsi retro duchu, ktorý určite nie je aktuálny. Klasika by bola väčší zásah do čierneho.