Celeste Buckingham je šťastne zadaná a nerieši už ani kilá navyše, ale jedna vec ju stále trápi

Okrem nesporného talentu a pekného hlasu sú to aj oblé krivky, ktoré v prípade Celeste Buckingam komentujú ľudia aj na jej instagramovom profile. Paradoxne, prekážajú všetkým ostatným okrem nej. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa pustila do boja s tým, ako pomýlene naša spoločnosť vníma ženy. „Všeobecne mi vadí, že žena je vnímaná ako sexuálny objekt. Stále sa ženám podsúvajú nejaké pravidlá a kritériá, podľa ktorých niekto, neviem kto, určí, či je dostatočne pekná,“ povedala pred časom na margo kritiky svojich stehien.

Ukázala priateľa

Celeste sa zapája do rôznych aktivít, ktoré majú hlbší význam. „Rada sa zúčastním na projektoch, ktoré viem, že pomôžu ľuďom. Aj keď nie všade môžem byť osobne. Pre mňa vždy boli najväčšou prioritou ženy. Nielen ženské práva v tých najkritickejších situáciách, ale všeobecné vnímanie žien spoločnosťou. Ženy by nemali byť vnímané iba ako matky, priateľky alebo manželky, ale aj ako bytosti, ktoré sú silnou a samostatnou súčasťou spoločnosti . Druhá moja najväčšia láska sú deti, takže väčšina mojich aktivít sa točí okolo žien a detí nielen na Slovensku, ale aj vo svete,“ vysvetľuje. Darí sa jej aj v inej pracovnej oblasti, natočila film Kto bude ďalší a skvele to vyzerá aj v jej súkromnom živote. Nedávno sa konečne objavila na spoločenskej akcii po boku priateľa Aleša Mlátilíka (41). Bolo to na odovzdávaní cien Krištáľové krídlo. Mimochodom, jednu sošku už má speváčka doma. No nič nie je ideálne a to platí aj v prípade Celeste.

Schová sa do tmy

Radosť zo života mladej speváčke totiž stále narúšajú veľké bolesti hlavy. Hoci migrénu, ktorá dokáže ľudí odstaviť zo života aj na dva dni, už nemá tak často ako kedysi, stále jej dokáže riadne znepríjemniť život. Aj v tomto smere je aktívna a podporuje organizáciu Migréna je choroba. „Aj nedávno som niekam cestovala a začalo sa to. Lenže nemala som inú možnosť, musela som ísť aj s migrénou,“ hovorí. „Ale dá sa s tým žiť. Keď je možnosť, skryjem sa do tmy a do ticha,“ dodáva. Celeste si dobre uvedomuje, že najlepšou prevenciou proti záchvatom migrény je zdravý životný štýl bez alkoholu, cigariet a ponocovania. Dôležitý je aj jedálny lístok.

Viac spánku

Problém je, že speváčka si cigaretky dopraje, aj keď vie, že by nemala. „Zdravý životný štýl je základ. Nie som síce toho príklad, ale veľmi sa snažím a postupne na tom makám,“ usmieva sa. „Snažím sa zvykať si na iný životný štýl, najmä viac spať. Zistila som, že keď viac spím, mávam bolesti hlavy tak často. Dôležité je aj pravidelne hydratovať telo, čiže pijem veľa vody. Ale nestačí začať piť, keď už sa nám začína migréna, vtedy sa už bolesti nedá vyhnúť,“ dodáva. Určite je veľmi dôležitý oddych. Speváčka priznáva, že hoci má množstvo aktivít, vie dokonale vypnúť. Sladké ničnerobenie ju čaká už o pár dní. „Dávam si takú domácu dovolenku a nebudem robiť nič. V danú chvíľu sa rozhodnem, čo podniknem. Takže výnimočne sa stane, že nebudem mať predplánovaný minimálne pol rok dopredu. Viem sa vypnúť a odpojiť sa od reality,“ pochvaľuje si.