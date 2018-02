Celeste Buckingham tvrdí, že muži si veľa dovoľujú. No trápi ju toho ešte oveľa viac!

Nepoznám ženu, ktorej by sa nedotýkala téma obťažovania alebo podceňovanie zo strany zámestnávateľa – hovorí mladá speváčka, ktorá sa rozhodla, že okrem detí bude pomáhať aj ženám. Po tom, ako sa stala členkou poroty Krištáľového krídla v kategórii filantropia, sa speváčka nakopla a začína bojovať aj za práva žien. „S charitatívnymi projektami som začala už minulý rok a tento rok sa chystám byť veľmi aktívne súčasťou rôznych domácich aj zahraničných projektov.“

Obťažovali ju

Celeste nerozumie tomu, prečo spoločnosť stále akceptuje obťažovanie. „Mne sa to stávalo takmer stále, aj všetkým mojim známym a kamarátkam. Aj keď ma vychovávali vo veľmi bezpečnom prostredí a naši rodičia na mňa a na sestru dávali veľký pozor, dotýkalo sa nás to len preto, lebo sme boli ženy,“ prekvapuje.

„To, že žena je vyzývavo oblečená alebo si s chlapcom zatancuje, je jedno, či je opitá alebo triezva, jednoducho neznamená, že sa jej môže svojvoľne dotýkať. Samozrejme, ak mu to ona dovolí, nie je to žiadny problém. Miliónkrát som takéto situácie zažila aj na koncertoch alebo keď som išla s kamoškami von. Ale pozor, platí to aj opačne. Žena nemá právo obchytkávať muža. Určite sa však častejšie stáva, že muži to robia ženám, ako naopak,“ myslí si Celeste.

„Jednoducho sa mi to nepáči a pre mňa má zmysel na to poukazovať. Nechce sa mi akceptovať konštatovanie, že tak je to odjakživa… Veď to môžeme predsa zmeniť. Pred päťdesiatimi rokmi sme nemali poriadne počítače, telefóny a kde sme dnes? Je to vývoj a môžeme zmeniť aj iné veci,“ hovorí.

Prečo zarábajú menej?

Umelkyňu trápi aj otázka rodovej rovnosti. „Zaujíma ma i problém žien a ženských práv. Ale nielen z najdrsnejších oblastí, ako je Sýria, Irán či Jemen. Nezdá sa mi v poriadku ani to, čo sa deje napríklad v mojej polodomácej krajine, v Spojených štátoch. Doteraz tam ženy, ktoré sú s rovnakou kvalifikáciou na rovnakej pozícii ako muži, zarábajú o dvadsať percent menej. Za tú istú robotu! V dvadsiatom prvom storočí je to podľa mňa neakceptovateľné,“ hovorí rozhodne.

Vzory z Hollywoodu

Celeste sa už dlhší čas venuje deťom zo znevýhodneného prostredia, ako aj mentálne alebo fyzicky postihnutým. „Rovnako aj opusteným deťom, ale nielen u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí. „Zaujíma ma aj integrácia rómskych detí. Zbytočne dlho sa vnímajú ako okraj slovenskej kultúry a spoločnosti, čo je podľa mňa hlúposť,“ hovorí speváčka rozhodne. Je presvedčená, že ľudia, verejne známi, teda aj tí zo šoubiznisu, by mali poukazovať na problémy a robiť osvetu. Okrem energie a času plánuje v boji za lepší svet využiť aj to, že je celebrita.

„Aj vďaka priestoru, ktorý mám v médiách, môžem podporovať tieto veci a je mi cťou, že tieto problémy môžem dostať bližšie k ľuďom,“ priznáva. Mladej speváčke možno slúžia za vzor aj celebrity zo svetového šoubiznisu. Za veľkou mlákou nie je ničím výnimočným, že úspešní umelci používajú svoje meno na pomoc iným. Spevák zo skupiny U2 Bono Vox (57) zameriava pozornosť aj svojimi veľkými koncertmi na pomoc Afrike, herec Leonardo DiCaprio (43) poukazuje na to, ako sme zničili planétu, a investuje do jej záchrany a jeden z najznámejších filantropov, Bill Gates (62), financuje deväťdesiat percent výskumu detskej obrny.