Celosvetovú anketu o najznámejšie hudobné logo vyhral...

Svoje logá majú obchodné reťazce, športové kluby a, samozrejme, hudobné skupiny. Ak si zoberiete logá 100 rôznych kapiel a dáte ich jedno vedľa druhého, uvidíte obrovské rozdiely. Metalové logá sú s ostrými hranami, kapely zo 60. rokov ich majú hipisácky farebné, sú na šiltovkách, na tričkách, vyrábajú ich aj ako prívesky, počas leta ich vidíte prakticky na každom kroku. Nedávno prebehla celosvetová anketa o najznámejšie hudobné logo a víťaz bol jednoznačný. Vyplazený jazyk.

Najslávnejší jazyk sveta

The Rolling Stones sú bez debaty jednou z najúspešnejších rockových kapiel všetkých čias. Nedávno sme sa v Šarme venovali ženám, ktoré ovplyvnili život členov kapely, ktorú svet pozná aj vďaka ich charakteristickému logu – vyplazenému jazyku. Dlho sa hovorilo, že logo kapely je dielom Andyho Warhola, pretože jazyk sa objavil na debutovom albume, ktorý vytváral. Jazyk však vytvoril študent John Pasche (74), ktorý spolupracoval aj s Jimmym Hendrixom († 27), Davidom Bowiem († 69), či kapelami Judas Priest a The Who. Johna objavil sám Mick Jagger, ktorý na Kráľovskej akadémii umenia v Londýne súrne zháňal mladého talentovaného umelca, ktorý by logo pre kapelu vymyslel rýchlo a lacno, skupina totiž odišla od veľkého vydavateľstva a založila si svoje vlastné.

Dostal 550 libier

Pasche za svoj vyplazený jazyk dostal 550 libier. Vo svojich pamätiach si zaspomínal na osudové stretnutie, na ktorom mu Jagger vysvetlil, že by nový symbol kapely mohol vychádzať z indického náboženstva. Pasche spevákovi vysvetľoval, že takýto motív by mohol rýchlo zovšednieť a logo by rýchlo zastaralo. Napokon dvojica urobila kompromis, indická bohyňa Kali je často zobrazovaná s vyplazeným jazykom a keď Pasche pozoroval Jaggera sediaceho oproti nemu, tak jeho veľké pery a ústa boli jednoducho neprehliadnuteľné. Ešte vyplazený jazyk – a logo bolo na svete! Používa sa už polstoročie a pozná ho každý, pričom nemusí byť fanúšikom kapely.

Smajlíka nakreslil Cobain

Na druhé miesto zostavovatelia rebríčka o najznámejší symbol hudobnej kapely zaradili logo dnes už neexistujúcej skupiny Nirvana. Žltý smajlík s pokrútenými ústami vznikol počas prípravy legendárnej nahrávky Nevermind a jeho autorom bol zosnulý spevák a gitarista kapely Kurt Cobain († 27). Žltý smajlík na čiernom pozadí má takisto vyplazený jazyk a namiesto očí dva krížiky. Fanúšikovia na celom svete si dodnes obliekajú tričká a mikiny s týmto symbolom, ktorý si vraj Kurt Cobain požičal z loga striptízového klubu! Údajne býval častým návštevníkom klubu s názvom Láskavá dáma v Seattli a klubové logo sa veľmi podobalo jeho dielku, ktoré sa preslávilo v súvislosti s kapelou Nirvana. Fanúšikovia majú logo radi, aj keď Cobain už nežije a Nirvana neexistuje. Dokonca aj kolegovia z brandže si legendu zvyknú pripomínať, spevák kapely Maroon 5 Adam Levine nosí na koncertoch tričko s logom Nirvany takmer pravidelne.

Logá ako symboly

Symbol charakteristický pre skupinu Pink Floyd sa objavil len na jednom ich albume – The Dark Side of the Moon. Optický hranol, ktorý rozkladá prichádzajúce biele svetlo na jednotlivé farebné zložky, poznajú na celom svete aj bez akéhokoľvek sprievodného nápisu. Pre Pink Floyd bol album, na ktorom sa objavil tento symbol, absolútne prelomový, a v Nemecku je gramofónová firma, kde dodnes nelisujú žiadne iné vinyly, iba tieto od Pink Floyd.

Symbol jedného z najpredávanejších albumov všetkých čias sa stal aj grafickým symbolom kapely, ktorá mala mimochodom aj silné výtvarné zázemie, pretože každý z jej členov pochádzal z umeleckej školy. Pre metalové kapely sú typické rovné a ostré hrany, veľké a dobre čitateľné písmená často zakončené hrotmi. Kapely, ktoré vznikli ako vlna odporu voči kresťanstvu, majú sklony k okultizmu a pohanstvu a logá sú často ornamentované, symetrické a dosť často nečitateľné. Paradoxne, logo kapely AC/DC vychádza z Biblie. Znak skupiny bol vytvorený Bobom Defrinom a slávnym grafickým dizajnérom Gerardom Huertom a gotické písmo bolo inšpirované fontom, ktorý sa nachádza v Gutenbergovej Biblii.

Na kus papiera

Logo skupiny Metallica vytvoril jej člen James Hetfield, ktorý vymyslel prakticky všetko, čo súvisí s dizajnom kapely a vymýšľal aj obaly albumov. Autorsky sa na logu vlastnej kapely zúčastnil aj spevák Anthony Kiedis. Pôvodne nemal žiadnu predstavu, čas však tlačil, a tak Anthony nakreslil na kus papiera, keď logo potrebovali pre vydanie albumu.

No a na záver sme si nechali najslávnejšie logo kapely z našich končín. Kapela Elán je spätá aj s logom menom Bubák, ktorého autorom je výtvarník Alan Lesyk. Rozkmitaná modrá guľôčka s podnapitými očkami a vyplazeným jazykom sa objavila prvý raz začiatkom 80. rokov a s Elánom vydržala dodnes.