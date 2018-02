Čerstvá trojnásobná mamička Jessica Alba: TAKTO sa venuje svojim deťom!

Herečka je očividne ženou do voza aj do koča a popri kariére sa priam ukážkovo venuje svojim trom deťom. Hoci má len mesiac a pol po pôrode syna Hayesa, vyzerá výborne a je zjavné, že na oddych nie je v jej prípade čas. Mamičkovské povinnosti si plní do bodky, čo potvrdila aj počas uplynulého víkendu, kedy dcéry Honor Mariu (9) a Haven Garner (6) zobrala spolu s malým bratom do parku. Malého, sotva dvojmesačného, Hayesa si Jessica uložila do nosiča a rodinka si užívala spoločné chvíle.

Čo dáš, to dostaneš!

Pri pohľade na Jessicu Albu by len málokto predpokladal, že je trojnásobnou mamou, pretože patrí medzi tie šťastné ženy, ktoré budú vyzerať ako dievčatko azda navždy. Očividne sa na nej odzrkadľuje aj spokojný rodinný život a správanie sa jej detí tiež naznačuje, že žiadna žiarlivosť medzi nimi nepanuje. Práve naopak. Staršia Honor sa ku svojmu bratovi v parku nežne túlila a je jasné, že deti medzi sebou majú silné puto. Darmo, ako ich rodičia vychovávajú, tak sa aj správajú...

