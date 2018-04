Česká herečka Tatiana Vilhelmová: Raz sa zobudila a... Zmenila všetko od základov!

Tatiana Vilhelmová bola roky vydatá za hudobníka Pavla Čecháka (39), s ktorým má dvoch synov. Vody českého šoubiznisu táto populárna herečka rozvírila tým, keď sa pomerne skoro po rýchlom rozvode, ktorý iniciovala ona sama, začala objavovať s mladým sexsymbolom Vojtěchom Dykom (32).

Tlak okolia dvojica zvládla a dnes sa tešia už aj zo spoločného syna. Prečo vlastne skoncovala s manželstvom? Táňa hovorí, že raz ráno sa skrátka zobudila s pocitom, že potrebuje do života nový impulz. Rozhodovanie o rozvode nebolo jednoduché, veď ich spájajú synovia František (12) a Cyril (9), nakoniec k tomu však dospela ako k jedinému riešeniu. Nikdy to neoľutovala.

Oklepať stromček

„Prišlo to samo. Potrebovala som odísť z divadla, rozviesť sa, splatiť hypotéku a všetkého sa zbaviť. Skrátka oklepať stromček, na ktorom boli všetky tie ozdoby a následne si vedome naň zavesiť to, čo chcem. Bol to úplný reštart a to je oveľa príjemnejšie, ako sa viezť v niečom, pre čo ste nemali ani vysvetlenie,“ prezradila nám úprimne Tatiana Vilhelmová, ktorej sa pred viac ako piatimi rokmi do života priplietol mladší muž. Atraktívny Vojtěch Dyk. Podľa herečky vôbec nehralo rolu, či je alebo nie je od nej o sedem rokov mladší alebo starší, išlo tam v prvom rade o lásku, porozumenie a harmóniu, ktorú spolu zažívajú aj dnes. „To, čo vyžarujete, to sa vám aj vracia,“ vyhlasuje presvedčivo. Rezolútne popiera, že by exmanžela vymenila kvôli Vojtovi.

„Vyprdnite“ sa na to!

So spevákom a hercom Vojtom Dykom majú spoločného syna Aloisa (4) a okrem neho vychovávajú aj Tatianiných dvoch synov z predošlého vzťahu. Neuvažovali aj nad spoločným dievčatkom? Predsa len, doma má prevahu mužov a ženská posila by nebola zlá... „Určite áno, ale ja pre to neurobím ani ťuk. Keď to príde, tak to bude osudové, a tak to malo byť,“ zasmiala sa herečka, ktorá na prahu štyridsiatky pôsobí stále veľmi dievčensky a sviežo. Čo pre to robí? „Som stále v behu, čiže sa dá povedať, že som vždy taká polohladná,“ hovorí o fyzickej stránke veci. Nemenej dôležitá je tá psychická: „V prvom rade musíte byť tam, kde vám je dobre a na to sa aj sústrediť. No a naopak, tam, kde vám je zle, na to sa treba ,vyprdnúť‘,“ dodáva bez servítky. Vždy si ukrojí čas pre samu seba a na rozvíjanie svojej ženskosti. Navštevuje preto sambu, zumbu, brušné alebo latinskoamerické tance. A nesmú chýba stretnutia s kamarátkami: „Stretneme sa na káve, poklebetíme, rozoberieme každodenné bežné veci.“

Išla by dohola?

Táňa si naposledy zahrala v českej komédii Otcova volga. Stvárnila ženu, ktorá má rakovinu. Priznáva, že to bolo emočne náročné, no popasovala sa s tým statočne. Hovorí, že aj keď o svoje vlasy vo filme prísť nemusela, ak by to bolo pre rolu potrebné, obetovala by ich. „Pozrela som si videá, kde holia ženy, ktoré prišli o svoju bohatú hrivu a nebol to príjemný pohľad. Vo filme som mala veľmi dobrú masku, no s režisérom sme boli dohodnutí, že ak to nezafunguje, kvôli filmu si dám oholiť hlavu. Našťastie, maskéri v 21. storočí už zvládnu azda všetko,“ dodala Tatiana. Ostrihať sa teda nemusela, aj keď v Otcovej volge to tak absolútne nepôsobí. No predsa, akoby reagoval jej partner Vojtěch Dyk, keby prišla z práce bez vlasov? „Sme obaja umelci, ktorí majú svoju prácu radi a navzájom sa chápu. Jeho tiež raz príšerne ostrihali kvôli filmu Wilsonov a lepili mu dokonca aj predhryz. Keď dvaja herci tvoria rodinu, vedia sa vyžívať aj v tom, ako sa dokážu meniť,“ povedala.

Nekafrú do roboty

A ako na pľaci vníma slovenské kolegyne, ktoré sa často objavujú v českých projektoch? Nemá pocit, že im kafrú do roboty, ako sa to občas v hereckých kruhoch u našich susedov pošuškáva? „Na vaše herečky som mala vždy šťastie, či už na Emíliu Vášáryovú, alebo Zuzana Kronerovú. To, že v Česku nakrúcajú, by mi prekážalo azda len vtedy, keby som sedela doma a nemala by som robotu. Keďže robotu mám, je mi to jedno a vôbec s tým nemám problém,“ uzavrela Pražanka.

