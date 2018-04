Český herec Jiří Pomeje po prekonaní rakoviny stále šokuje: Zdrhol z domu a upíja sa na smrť!

Jiří Pomeje (53) bol odjakživa vnímaný ako problematický človek. Neúspešné filmové projekty, dlhy, nevydarené manželstvo s herečkou Míšou Kuklovou (49) a neskôr s Ivetou Bartošovou († 48), rakovina… Nasypalo sa toho na neho viac než dosť, no ako sa zdá, veľký podiel viny má na tom on sám.

Vojnu vyhral, ale...

Zdalo sa, že Pomejeho zmení Andrea Šťastná (29), s ktorou sa v roku 2013 oženil a majú spolu dcérku Aničku (4). Zdalo sa, že Jiří ako-tak seká dobrotu. Lenže zdanie klame a podľa slov jeho ženy v Jiřím stále driemal starý pokušiteľ – alkohol. Možno práve on má na svedomí, že na neho zaútočila zákerná rakovina hrtana, ktorú často spôsobuje aj nadmerné pitie alkoholu. Pomeje absolvoval chemoterapiu a ožarovanie, jednoduché to nebolo ani zo psychickej stránky. Najmä keď si musel ľahnúť pod nôž, čomu predchádzalo vážne rozhodnutie. Buď si dá odstrániť hlasivky, alebo umrie. „Jirkovi vzali všetko – hrtan, hlasivky… Veľmi sme sa báli, že keď ho otvoria, bude rakovina zasahovať oblasť pažeráka. To by bol veľký problém,“ strachovala sa o neho manželka, ktorá počas liečby pri ňom pevne stála.

Opäť v tom

Obavy sa našťastie nepotvrdili. Pomeje sa vrátil do života zdravý a so „slávikom“ v krku, vďaka ktorému môže rozprávať. Lenže životný štýl nezmenil a opäť prepadol alkoholu. To, že doslova ušiel hrobárovi z lopaty, zjavne pre neho nič neznamená. Andrea preto povedala dosť! Keď chce piť, nech pije, no bez nej a ich dcéry. „Myslela som, že kvôli chorobe si uvedomí nejaké veci a že pochopí, že životný štýl, ktorý viedol, musí zmeniť. Rok sme sa snažili, aby sa vyliečil, ale ukázalo sa, že vôbec nič nepochopil a že pokoru k životu nezískal,“ povedala pre médiá Andrea, ktorá je odhodlaná rozviesť sa. „To sa nedá vydržať. V stave, v kom prišiel Jirka domov, s ním nezostanem. Vrátil sa z krčmy opitý. Tak som mu dala na stôl jedlo a vodu, pretože som vedela, že celý deň nejedol, a odišla som k rodičom,“ komentovala situáciu u nich doma. A čo na to hovorí hlavný aktér? „Nechajte ma v pokoji umrieť!“ povedal novinárom pred krčmou. No, slovo hodné chlapa, Jirko...

Zbalil sa a odišiel

Posledné informácie z Prahy hovoria o tom, že herec a moderátor opustil spoločný domov a žije zatiaľ u svojho kamaráta. Manželka Andrea mu dala definitívne zbohom a je zrejmé, že krízu v takomto rozsahu už nezažehnajú. Naznačuje to aj fakt, že Andrea z prsta zložila obrúčku a zásnubný prsteň, čo je v prípade ženy jasný signál konca. Nuž, komu niet rady, tomu niet pomoci...