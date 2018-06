Chcem, aby deti ostali spolu!, tvrdí Martina Šimkovičová, ktorá sa po 18 rokoch rozvádza

Spoznali sa v markizáckom Teleráne, ktoré kedysi Martina moderovala – vtedy automobilový pretekár Igor Šimkovič tam bol hosťom. V tom čase mala moderátorka z predchádzajúceho vzťahu už dcéru Peťku. Dvojica bola spolu od roku 2000. O tri roky sa im narodil syn Marko a o ďalšie dva roky sa spolu postavili pred oltár. Igor Šimkovič nakoniec dal svoje priezvisko aj Martininej dcére. Jej biologický otec to síce dovolil, no svojej dcéry sa nikdy nevzdal. Nikto, kto Šimkovičovcov poznal, o ich láske nepochyboval. Iba pred štyri a pol rokom sa im narodila dcéra Sofia – a dnes už majú za sebou prvé rozvodové konanie.

Obdivovaná

Martina na Igorovi milovala jeho humor, zodpovednosť a zmysel pre rodinu. On ju zase obdivoval za jej bezprostrednosť a samostatnosť. No podľa všetkého Martinina samostatnosť sa nakoniec stala kameňom úrazu. Poslankyňa stále na sebe pracuje a vzdelávať sa dodnes neprestala. V týchto aktivitách vraj podporu u manžela nenašla. Ale aj tak išla za svojím. „Martina nie je typ, ktorý bude len tak sedieť. Baví ju vzdelávať sa a posúvať sa dopredu. Preto si urobila doktorát a teraz študuje životné mapy a psychologickú diagnostiku,“ povedal nám človek z jej blízkeho okolia.

Igor Šimkovič nedávno priznal, že u nich v rodine všetko fungovalo podľa manželky. „Robil som jej vlčiaka,“ priznal doslovne. Týmto vyjadrením si svoju mužnosť veľmi nezdvihol, práve naopak. Verejné osočovanie manželky mu mnohí vyčítajú. Okrem toho, že to nemá s chlapským konaním nič spoločné, ľudia si myslia, že tieto veci by mali ostať za dverami ich spálne – napríklad aj jeho podozrenia z toho, že ho podvádzala. Tak nejako to vníma aj poslankyňa. „Nebudem hrať tento mediálny pingpong. Určite nie. Ide mi o dobro mojich detí, aby v tejto situácii boli čo najviac v pohode, a tak určite nebudem prilievať olej do ohňa. Je to výsostne naša súkromná vec. Keď manžel zvolil tento štýl komunikácie, je to jeho rozhodnutie a jeho prezentácia,“ skonštatovala pokojne Martina Šimkovičová.

Ostane bez syna?

Manželove tvrdenia, že má milenca, odmieta, no pravda je, že celú situáciu zvláda dobre. Dokonca aj keď sa črtá možnosť, že by jej syn Marko (15) ostal žiť s otcom, stavia sa k situácii skôr racionálne. Chce urobiť všetko pre to, aby jej dieťa bolo šťastné. „Túto vec ešte nemáme doriešenú, rozhodne súd. Spokojnosť mojich detí je u mňa na prvom mieste a chcem, aby ostali spolu. Jedna vec je zábava, motokáry a voľný štýl života, ktorý mu ukazuje otec, a druhá vec sú povinnosti, ktoré patria do bežného života. Pre Marka je táto situácia veľmi ťažká aj vzhľadom jeho vek. Povedala som mu, že ho bezvýhradne ľúbim a vždy budem. Mama je len jedna a každá má v sebe zakódovanú stopercentnú lásku k svojim deťom. Nech sa rozhodne, ako chce,“ objasňuje trojnásobná mama svoj postoj. Jej rozhodnutie nechať výber na synovi je aj pre ňu ťažkým rozhodnutím. Rozhodnutím nebojovať ani s dieťaťom, ani s jeho otcom. Život ukáže.

Vrátia sa

Mnoho právnikov sa zhoduje v tom, že tínedžeri sa často tlačia k rodičovi, pri ktorom cítia výhodu aj hmotných vecí. Muži sú vraj v tomto smere benevolentnejší, ženy zase praktické, čiže prísnejšie. Jednoducho svojmu pubertiakovi nekúpia každú vec, na ktorú ukáže. Zatiaľ čo vo fungujúcom manželstve sa rodičia väčšinou dohodnú, keď je kríza vo vzťahu, jeden z rodičov si dieťa začne kupovať. Prax je taká, že neskôr sa deti väčšinou aj tak vracajú k mame. Ona totiž pre dieťa znamená stabilitu a pravidlá, ktoré v konečnom dôsledku potrebuje. Podľa našich informácií aj Martinu Šimkovičovú upokojila právnička práve týmto argumentom.

Zatiaľ spolu

Šimkovičovci stále bývajú v luxusnom dome v rakúskom Prellenkirchene. Dom si dali postaviť podľa svojich predstáv a honosne ho zariadili. Všade sú použité prírodné materiály, má dve poschodia, šesť izieb, tri kúpeľne a vonkajší bazén. Teraz by sa ho obaja chceli čo najrýchlejšie zbaviť a zariadiť si separátne bývanie. Predať dom sa im však dlhšie nedarí. Ako sa manželia v rozvodovom konaní znášajú v jednom dome? Z nášho zdroja sme sa dozvedeli, že veľa spolu nekomunikujú a tiché obchádzanie nikomu na nálade nepridáva. Pozitívnym momentom v moderátorkinom živote je aspoň fakt, že dcéra Peťa, ktorá sa už osamostatnila, sa pred pár dňami vydala. Mama, ktorá ju odviedla v jej veľký deň k oltáru, verí, že jej dieťa našlo naozajstné šťastie.