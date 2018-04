Chcete mať krásne nechty na rukách? Toto si zaraďte do jedálnička a jednej zaužívanej veci sa zbavte!

Prečo je také dôležité starať sa o nechty? Lebo hneď prezradia nielen to, či sa máte radi, či sa o seba staráte, ale aj to, aký ste človek. Veď kto sa nestará o seba, sa predsa nemôže dobre starať ani o ostatné veci. Obhryzené nechty prezrádzajú, že si neveríte.

Dodajte železo

Strava je pre rast nechtov veľmi dôležitá. Ak sú nechty tenké, zrejme máte nedostatok vitamínu A. V prirodzenej forme ho organizmus čerpá z rýb, pečienky, žĺtka, mlieka, špenátu, brokolice a zo zeleniny červenej a žltej farby. Zabúdať by ste nemali ani na orechy a mäso, samozrejme, chudé. Sú výborným zdrojom železa.

Olejová kúra

Dôležitým vitamínovým komplexom aj pre nechty sú vitamíny skupiny B. Vďaka nim telo lepšie vstrebáva bielkoviny, čo je dôležité pre tvorbu nechtových buniek. Výborným zdrojom béčok sú pivné kvasnice, syry, orechy, sója, slnečnicové semienka, vajcia a morské riasy. Napríklad sušené morské riasy môžete pridať do polievok. Nechtom, ktoré sa štiepajú, môže pomôcť namáčanie do extra panenského olivového oleja. Nechty si ponorte do oleja asi na desať minút každý deň. Olejovú kúru im doprajte jeden mesiac. Táto kúra je balzamom na krehké, lámajúce sa, prípadne štiepiace sa nechty a nechty zničené umelými nechtami. Nechty sa štiepia pri nadmernom odmasťovaní nechtovej platničky, ku ktorému dochádza napríklad pri lakovaní a odlakovávaní .

Aj céčko

Veľmi časté sú problémy so zádermi. Pomôcť môžu potraviny bohaté na proteíny, vitamín C a kyselinu listovú.

Dôležitý vápnik

Nedostatok vitamínu B12 sa môže prejaviť vysušenými, zvráskavenými nechtami. Vápnik, fosfor a ďalšie dôležité živiny dodá aj nechtom mrkva a cvikla vo forme štiav.

Pilník či nožnice?

Aj fyzická starostlivosť je veľmi dôležitá. Nechty si zásadne na rukách nestrihajte, ale upravujte keramickým pilníkom. Nechty si nebrúste bezprostredne po kúpeli, po sprchovaní. Mokré sa ľahko lámu a môžete tak rýchlo prísť o pestovanú dĺžku. Obrusovať ich treba jedným smerom , nie akoby ste ťahali pílu. Dôležité je aj leštenie. Zlepší sa prísun krvi do nechtových lôžok, čo stimuluje ich rast. Umelé nechty sú krásne, ale môžu byť príčinou plesňovej infekcie. Okrem toho chemikálie, ktoré sa pri ich „inštalácii“ používajú, dokážu nechty poriadne zničiť. Nechtom prospeje, ak do nich každý deň votriete mandľový olej alebo mastný mandľový krém.