Moderátor Farkašovský v slzách: To, čo sa stalo jeho kobyle, nepraje žiadnemu zvieraťu

Michal Farkašovský (39) miluje kone a je ich fanúšikom už od čias Winnetoua. Nikdy by mu však nenapadlo, že raz bude majiteľom tohto majestátneho zvieraťa a že sa oň bude báť ako o svoje vlastné dieťa. Ku kúpe koňa ho náhodou priviedol kamarát a túto svoju vášeň v sebe pestuje už takmer dvadsať rokov. Preto ho to, čo sa stalo jeho kobylke Johanke, rozladilo natoľko, že na týždne plné strachu a neistoty len tak ľahko nezabudne.

Nešťastné pichnutie

Vyzeralo to ako bežné zranenie, ktoré sa koňom stáva pomerne často. Dopadlo to však oveľa dramatickejšie a zviera je už navždy poznačené. „V polovici júna si Johanka pichla do oka slamu a poranila si pri tom rohovku. Liečili sme jej to štandardne, antibiotickými kvapkami na obnovenie rohovky, no stále sa to nezlepšovalo. Bolo evidentné, že v oku je zápal,“ začal svoje rozprávanie Michal Farkašovský, ktorému ani dnes nie je všetko jedno. Nebolo iné riešenie ako hospitalizovať koňa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde je v rámci tejto školy jediná klinika koní na Slovensku. Johanka bola už pri prevoze nervózna a ubolená a Michal vedel, že jej stav sa zhoršuje prakticky zo dňa na deň. „Na klinike jej zaviedli vnútroočnú kanylu, cez ktorú jej podávali kvapky. No a od tohto momentu sa začali problémy,“ sumarizuje Michal. Kvapky, ktoré mali Johanke na klinike podávať, im odrazu došli a moderátor na to prišiel úplnou náhodou. Zohnal ich však po svojej vlastnej osi, aby počas víkendu liečba nestagnovala a aby sa jeho zvieraťu čo najrýchlejšie a najefektívnejšie pomohlo.

Upratoval

Človek by si povedal, že na to, že finančne hradí každý jeden deň na klinike z vlastného vrecka, by sa takýto omyl stávať nemal. No opak bol pravdou. Pre Michala to bola naozaj poriadna skúška nervov. Čím sa to všetko začalo? Johanku premiestnili do inej stajne, kde sa vraj o čistote nedalo hovoriť ani zďaleka. „Nad hlavou mala lastovičie hniezdo a vtáčie exkrementy boli aj v napájadle. Všetky tieto nečistoty boli v tesnej blízkosti jej oka a nikto s tým nič nerobil. Preto som zobral hrable a hniezdo som odtiaľ odstránil, aby bol môj kôň aspoň v čistejšom prostredí.“ Zápal neustupoval a Michal prišiel aj na to, že kanyla v oku sa Johanke posunula a kvapky išli mimo oka. „Nikto si to tam ani nevšimol, no toto je ešte tá lepšia časť jej liečby,“ krúti hlavou.

Pohoršený

Musela prísť prvá operácia a operatérka navrhla, aby na rohovku našili takzvanú záplatu, ktorá to spevní a časom sa stiahne. „Nebol som s tým stotožnený, lebo takú istú operáciu už mala pred štyrmi rokmi na tom zdravom oku, no keď nebola iná šanca, súhlasil som. No netušil som, že jej pri operácii to zdravé oko poškodia a tomu chorému to nijako nepomôže,“ s povzdychom rekapituluje moderátor. A akým spôsobom sa vlastne to zdravé oko Johanke poškodilo? „Pri anestézii sa kôň položí na bok a hlava sa mu podloží vankúšom. No oni jej dali pod oko gázy a tým ako v anestézii žmurkala očami, poškodila sa jej rohovka. Svoje zlyhanie, samozrejme, neuznali a na svoje vlastné náklady som išiel kúpiť kvapky, aby sa to dalo opäť do poriadku.“ Nová záplata na rohovke sa neujala a musela nasledovať druhá anestézia s pokusom koňovi aplikovať umelú rohovku. „No ani tento pokus sa nepodaril,“ s povzdychom spomína moderátor, ktorý mal na klinike kobylku hospitalizovanú devätnásť dní. Denne s ňou trávil päť až šesť hodín.

Pochybili?!

Odbornosť operatérky a stanovenie liečby Michal Farkašovský nespochybňuje, no s okolnosťami a so starostlivosťou personálu na klinike v Košiciach až taký stotožnený nie je. Nasledovala operácia číslo tri s odôvodnením lekára, že oko sa dá zachrániť jedine vtedy, keď Michal zoženie iné oko. Buď z iného koňa, alebo kravy. Z toho náhradného oka by sa odobrala rohovka a tá sa následne transplantuje jeho kobyle. Moderátor zapojil všetky sily a zohnal na záchranu svojej štvornohej krásky hovädzie oko, ktoré však nebolo vyhovujúce. Z kliniky v Brne sa mu podarilo zohnať nakoniec aj konské, no verdikt bol opäť šokujúci. Ani to nepomôže! Nasledovalo posledné možné riešenie – transplantovať Johanke kobyliu placentu do oka.

„Zohnal som aj to s nádejou, že toto zaberie a problém bude vyriešený. Môj pocit bol veľmi dobrý, no počas operácie som počul za dverami obrovský buchot a nevedel som, čo sa deje. Lekári mi povedali, že operácia dopadla dobre. Našili jej placentu v dvoch vrstvách a že by to malo zabrať. No personálu počas operácie zlyhalo fixovanie kobyly a závesný mechanizmus, ktorým sa pacient prekladá. O prítomnosti inštalatéra so špinavým rebríkom, ktorý opravoval prístroj nad mojím uspatým koňom, ani nehovorím,“ spomína Michal, ktorého už nezaskočilo vtedy ani to, že ani pokus s placentou nevyšiel a verdikt bol nekompromisný. Johankino oko skoro po trojtýždňovom trápení na klinike musí ísť von a zostane tak na jednu stranu definitívne slepá. Hrozilo totiž, že zápal sa prenesie aj na zdravé oko a to už nemohol nikto riskovať. Michalovi nezostávalo nič iné, len súhlasiť.

Drahý špás

„Dnes je teda z jednej vysokokvalitnej športovej drezúrnej kobyly hobby koník a všetko sa učí nanovo. Prvé vychádzky boli o tom, že narážala do stromov. Skrátka to dopadlo najhoršie, ako len mohlo.“ A za túto celú „parádu“ bolo treba, samozrejme, aj zaplatiť. A nie málo. Moderátorovi prišla domov faktúra skoro na štyritisíc eur, no svojej štvornohej lásky sa nemieni vzdať, pretože za tie roky majú nespočetné množstvo zážitkov. Mrzí ho však len to, že keby nenastali chyby, za ktoré on nemohol, Johankino oko sa možno dalo zachrániť.

Stanovisko druhej strany

Čo sa týka starostlivosti a zdravotného stavu Johanky, sme sa opýtali aj Prof. MVDr. Igora Valockého, PhD. – prednostu kliniky koní Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde bola kobyla hospitalizovaná: „Vzhľadom na to, že sme verejnoprávna inštitúcia, nie som oprávnená osoba sa k tomu vyjadrovať. A podľa ochrany osobných údajov nemôžem podávať informácie o majiteľoch, a tak isto ani o zdravotnom stave koní,“ odpovedal nám.