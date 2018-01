Cigánski diabli zapíjali premiéru muzikálu. Všetci sa len pozerali, aký balík peňazí vyložili na bar!

Pracovali na ňom viac ako rok a minulý víkend si mohli pozrieť výsledok prví diváci. Hudobník Ernest Šarközi (45) sa rozhodol, že pripraví muzikál o medziľudských vzťahoch tmavších a bledších ľudí. Jednoducho, Prekliatie, ktoré uviedla bratislavská Nová scéna, malo podľa neho poukázať na vzájomný rasizmus.

V hlavných postavách sa predviedla jeho manželka Silvia (44) a dcéra Vanessa (17). Pre ňu to bola dvojnásobná premiéra, pretože v muzikále ešte neúčinkovala. „Mala som trému, ale mohla som sa vybúriť a ukázať svoj temperament,“ priznala. Oporou jej vraj boli známi ľudia v hľadisku. „O nás sa vie, že držíme spolu a aj dnes nás prišlo podporiť veľa blízkych,“ vysvetlila Vanessa.

Nebol škrob

Po skončení sa „diabli“ aj so svojimi rodinami a priateľmi presunuli do blízkej kaviarne. Jeden z členov kapely, vynikajúci huslista Štefan Banyák (32), pri bare vytiahol tučný balík peňazí, ktorý bil každému do očí. Okolo huslistu sa zoskupilo množstvo známych, ktorých pozýval a s ktorými si pripíjal na vydarenú premiéru.

Má to v krvi

Predstavenie si nedala ujsť ani herečka a speváčka Lucia Siposová (37), ktorá netají, že v žilách jej takisto prúdi rómska krv. „Veľmi sa teším, že som konečne videla ,diablov‘ naživo. Ich hudba je krásna. Môj otec je huslista a aj ja mám v krvi tento temperament. Dedko bol cimbalista a už dlho si vravím, že raz sa musím aj ja naučiť hrať na cimbale. Ale to je taký vzácny nastroj, že ani neviem, kde ho zoženiem. Jasné, že dedkov je už niekde predaný,“ prezradila nám.