Čím vás prekvapila smotánka v roku 2017? Pozrite sa, kto zabojoval o život, kto zažil poníženie aj kto bol smoliarom roka

Bojovníci roka

Adrianu Kmotríkovú (47) potrápilo zdravie viac než dosť. Po rane, keď jej lekári diagnostikovali nádor na mozgu, prišla koncom roka ďalšia facka a verdikt odborníkov bol opäť nekompromisný. Rakovina! Tentoraz však v oblasti maternice. Moderátorka sa po operácii už zotavila a dúfajme, že nasledujúci rok ju už nebude skúšať.

Adriana Kmotríková sa musela vzdať niečoho, na čom jej roky záležalo

Rovnako v to určite dúfa aj markizácky redaktor Boris Pršo (34), ktorého vysoké pracovné nasadenie zastavilo až krvácanie do mozgu. Boris bol dokonca v kóme, no dnes sa už zotavuje v kruhu najbližších.

Toľko bozkov Boris Pršo ešte asi nedostal. Vyslúžil si ich za túto fotku!

Odsťahovala sa

Keď v decembri 2015 odvádzali policajti herca Štefana Kožku (62) z vily v Jarovciach, pretože v opitosti nožom ohrozoval svoju ženu, všetci boli v šoku. Chvíľu to vyzeralo, že hviezde Hornej Dolnej manželka Zuzana Skopálová (50) odpustí, ale zrejme nie je všetko v poriadku. Nedávno totiž priznala, že si zbalila kufre a odsťahovala sa.

Veľký zvrat v živote Zuzany Skopálovej a Štefana Kožku. Herečka sa odhodlala na zásadný krok

Triumf roka

Folklórnu šou Zem spieva si zamilovala väčšina Slovákov a nový formát priniesol aj tri moderátorské objavy – členov kapely S Hudbou Vesmírnou. Ich prirodzenosť, pohotovosť a vtip si zamilovali takmer všetci a je jasné, že dvere do moderátorského sveta dnes už majú otvorené.

Súťažiaci z folklórnej súťaže: Báli sa, že budú za šašov

Odkryté súkromie

Zuzana Kubovčíková-Šebová (35) s dnes už manželom Michalom Kubovčíkom (37) sa snažili skryť svoj veľký deň pred verejnosťou. Ich fanúšikov však potešil úlovok paparacov a mohli si herečku obzrieť v krásnych svadobných šatách s pomaly sa zväčšujúcim bruškom. Zuzana je dnes už šťastná mama malého Rudka. Fotografiu uverejnil týždenník PLUS 7 DNÍ.

Čerstvá mamička Zuzana Kubovčíková Šebová: Toto dala herečka synovi do vienka

Menej šťastne pôsobí fotografia moderátorky Marianny Ďurianovej (40) so synom Romankom pred bránami väznice v Hrnčiarovciach. Počas návštevného dňa tam išla totiž navštíviť otca svojho dieťaťa Romana Doležaja. Fotografiu uverejnil týždenník Plus 7 dní.

Krásna Marianna Ďurianová: Zopakuje sa jej turbulentný milostný život?

Nečakané odchody

Azda najšokujúcejšou smrťou bol odchod bývalej markizáckej hviezdy Roba Beňa (†54). Svoju rodinu opustil z hodiny na hodinu, dostal rozsiahly infarkt. Robo mal síce pred smrťou podstúpiť operáciu srdca, tú však, bohužiaľ, odkladal.

Pohreb Roba Beňa (+54): Dojemné slová bývalej manželky Zuzany (55) na adresu jeho užialenej snúbenice Lenky (30)

Bôľ na duši má aj herec Ľubo Roman, ktorému počas Veľkej noci navždy odišla milovaná manželka Inés (†69). Dostala silnú otravu krvi a herec sa s tým dodnes nevie vyrovnať. Bol to pre neho veľmi ťažký rok...

Rozhovor, pri ktorom nezadržíte slzy. Herec Ľubo Roman opísal, ako prežíva stratu manželky

Odhalená

Šarmu sa podarilo po rokoch skrývania prichytiť na verejnosti bývalú superstaristku Martinu Šindlerovú (29), ktorá žije pokojným životom dvojnásobnej mamičky. Ani po rokoch sa vôbec nezmenila, no o popularitu už nemá záujem. Práve naopak!

Keď sa zaľúbim, tak... tma!

Kung-fu Stanka

Ako bojovníčka, ale nie z hľadiska zdravia, sa ukázala moderátorka Stanislava Pavolová (36). Opäť sa pobila v nočnom bare a tentoraz si zobrala na paškál Bystričana Marka. Tomu údajne rozbila hlavu sklenenou fľašou, z čoho sa mladík liečil dlhé týždne. Prípad je ešte v štádiu riešenia, no Stanka si týmto krokom určite vyslúžila prvé miesto v rebríčku škandálov roka. Nočné vyčíňanie jej prinieslo aj stop v magazíne Top Star, ktorý donedávna moderovala.

Nežné blondínky, ktoré nemajú problém dať si do zubov. Ktoré sú najznámejšie celebritné bitkárky?

Smoliarka roka

Herečka Petra Vajdová (32) mala medzi celebritami azda najčiernejší rok. Policajti ju prichytili s 2,4 promile alkoholu v krvi za volantom a všetko sa to vraj stalo pre nevydarenú lásku. Petra mala potom aj problémy so zamestnávateľom – SND. Nielen pre alkohol, ale aj preto, lebo pre jej zranenie počas tréningu v Let’s Dance museli zrušiť predstavenie, no na druhý deň sa zvŕtala na parkete. Diváci v SND sa doslova vzbúrili. Petra všetko oľutovala, z Let’s Dance odstúpila a pár týždňov si v súkromí liečila ubolenú dušu.

Elenu Podzámsku a Petru Vajdovú spája okrem priateľstva aj jeden chlap

Ponížená

Hana Gregorová (65) vždy pôsobila ako sebavedomá žena, ktorá vedela, ako na mužov. Až kým nestretla Ondřeja Koptíka mladšieho o tridsaťdva rokov, otca dvoch malých detí. Najskôr vyvolala senzáciu a u niektorých žien aj obdiv za odvahu začať si s mladíkom. Ale Hana sebaisto vyhlasovala, že v prvom rade by to malo prekážať jemu a že rovesníci ju nebavia. Herečka vždy pôsobila, že si vie chlapa dokonale omotať okolo prsta, a zdalo sa, že aj tento fešák jej zobe z ruky. Lenže keď sa prevalila kauza s jeho drogovými excesmi, pre herečku sa začalo peklo.

Vyhodila ho a on začal s pomstou: s verejnými vyznaniami lásky, vyťahovaním intímností z ich spálne, dokonca predvádzal polohy, v ktorých sa milovali, osočoval ju… Koptík spochybnil korektnosť predaja jej pražského divadla, obvinil ju z ohovárania kolegov a neostal iba pri všeobecných rečiach. Podľa Koptíka vraj spochybnila sexuálnu orientáciu partnera Zdeny Studenkovej, s Dianou Mórovou vraj ohovárala scenáristu Andyho Krausa a nešetrila pri tom vulgarizmami.

Z rozkošného dievčatka vyrástla sexi kosť. Dnes šarmatná dáma, stále dokáže zapĺňať titulky bulváru

Investícia roka!

Naša tenisová kráľovná Dominika Navara Cibulková (28) si dopriala skvostný kúsok – kabelku v cene malého bytu! Svoju zbierku luxusných kabeliek, o ktorých sníva nejedna módna maniačka, rozšírila o megakúsok! Ulovila exkluzívnu kabelku Birkin od Hermès vo vyhotovení z krokodílej kože. Ide o vec najväčšej prestíže, no aj tučného konta – jej cena sa začína minimálne na päťnásobku „obyčajnej“ birkinky, teda zhruba na štyridsiatich až päťdesiatich tisícoch eur a dosahuje aj závratných dvestotisíc. Krokodília kráska Dominiky vo farbe Mouse Grey sa teda môže vyrovnať cene jednoizbového bytu v hlavnom meste.

Pripravená na dieťa! Dominika Navara Cibulková prezradila, ako je na tom s tehotenstvom

Nemorálna popularita

Zamilovala sa do človeka obvineného a obžalovaného z niekoľkých vrážd a spájaného s Mikulášom Černákom. Herečka Zuzana Marošová (36) sprevádzala svojho muža Karola Mella na úteku v zahraničí a má s ním dvoch synov. Blondína však v lete spôsobila šok, keď sa vrátila z Belize domov. Bez najmenšieho ostychu prijala účinkovanie v televíznej šou, čo sa nepáčilo mnohým divákom, ale aj viacerým ľuďom z televízie. Paragrafy sú síce na jej strane, no otázka morálky je sporná. „Osoby nie sú povinné svedčiť a poskytovať informácie, ak by tým mohli spôsobiť nebezpečenstvo trestného stíhania svojmu súrodencovi, manželovi alebo druhovi,“ povedal Šarmu renomovaný právnik.

Dodal však: „Nespochybniteľné je však to, že trávením času s ním na úteku podporovala, aby ho orgány činné v trestnom konaní nemohli v jeho prítomnosti súdiť a rozhodnúť o jeho vine alebo nevine. Vo všeobecnosti platí, že kto aj nepriamo pomáha niekomu, aby sa nepostavil pred súd, ten nekoná morálne, zvlášť ak ide o násilné trestné činy, z ktorých je obvinený Karol Mello. Určite to nie sú osoby, ktoré si zaslúžia publicitu a obdiv spoločnosti.“

Zuzana Marošová: Pred zákonom je čistá, ale čo na jej verejné vystupovanie hovorí právnik?