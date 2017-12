Čím sa vyhráža rodine? Neuveríte, čo dala Oľga Feldeková podpísať svojim blízkym

Najskôr to mala byť reportáž o tom, ako Oľga Feldeková nakupuje vianočné darčeky pre svojich deväť vnúčat. Keď sme sa stretli, oznámila nám, že si môžeme dať v pokoji kávu, pretože ona darčeky nenakupuje! Poznamenala, že v nákupných centrách sa veľmi nevyzná, mohla by sa aj stratiť. Do kaviarne však bez problémov trafí. „Od nakupovania darčekov som oslobodená, pretože nás je veľmi veľa. Keď sme to ešte robili, čo bolo pred pár rokmi, uprataná izba sa zmenila na jedno veľké smetisko baliaceho papiera. Jeden druhému sme donekonečna ďakovali, nevedeli sme, komu čo patrí, a po Vianociach sme chodili veci vymieňať alebo vracať. Niekedy sme sa dokonca aj stretli v obchode,“ hovorí Oľga s úsmevom.

Vianočná zmluva

Humoristka preto vymyslela dohodu o nekupovaní darčekov a dala si ju písomne potvrdiť všetkými členmi rodiny. „Napísala som elaborát, kde stálo: ,Vyhlasujem na svoju česť, že nikomu z dospelých darčeky nekupujem. Keď slovo nedodržím, ponesiem následky.‘ Tie som však nemala vymyslené, ale myslím si, že tejto dohode sa všetci potešili, takže ani nebolo treba. Myslím si, že sa takto ušetria peniaze za nákupy zbytočností,“ vysvetľuje s úsmevom. Priznala, že ani vnúčatám ich nekupuje a rada sa od tejto „povinnosti“ dá odbremeniť rodičmi. „S vnúčatami píšeme list Ježiškovi s tým, že ho zanesiem na poštu, takže na obálke je adresa Ježiško, Nebo. Potom dám list rodičom aj s peniazmi, nech všetko zabezpečia.“

Všetko obriadi sama

Keďže jej odpadla starosť s darčekmi, svoje deti a ich rodiny zase odbremeňuje od prípravy štedrovečernej večere. „Varím, nakupujem všetko jedlo, ale nepečiem. Niekedy je nás pri stole aj vyše dvadsať. Mám päť detí, ony partnerov, deväť vnúčat, plus my dvaja s manželom a to sme iba najužšia rodina,“ upozorňuje Oľga Feldeková s tým, že každé Vianoce trávi celá rodina pokope. Ale príprava štedrovečernej večere nezahŕňa len kapustu v hrnci a vyprážanie kapra. Napríklad jeden zať je alergický na hríby, dcéra pre problémy s črevami nemôže kyslú kapustu a vnúčatká sú, ako väčšina detí, prieberčivé, preto sa u Feldekovcov servíruje zubáč a rybie prsty.

Takže klasický predvianočný zhon sa nevyhne ani rodine Feldekovcov. Konkrétne Oľge. „Všetko upratujem, zháňam stromček a kupujem ho aj pre naše deti, ktoré bývajú v Bratislave. Chodím s dcérou väčším autom, aby sa nám všetko pomestilo. Najviac sa natrápim s pňom stromčeka, ktorý nikdy nevojde do stojana. Keď ho tam chcem napasovať, zistím, že nemám nástroj, s ktorým by som ho osekala, takže to robím nožom a je to naozaj celkom náročné,“ opisuje klasické sviatočné prípravy. Na otázku, ako sa jej manžel zapája do prípravy Vianoc, s pokojom Angličanky odpovie: „On si niečo pekné číta.“ Ruku na srdce, ktorá by toto zvládla bez neurotického výstupu a nasledujúceho zrútenia? Dovolím si tvrdiť, že žiadna.

Nebuďte malicherné

„Som vydatá päťdesiatpäť rokov, môj muž nikdy nezháňal stromček, nedával ho do stojana a ani nezdobil. Ale robil toľko iných úžasných vecí… Z neozdobeného stromčeka sa predsa nestrieľa. To, čo on dokázal, aký bol a aký je, to sa nedá s týmito vecami porovnávať. Bola by som veľmi malicherná, keby som na tomto trvala. Keď sa chce niekto pohádať, dokáže sa pohádať aj o šnúrke na topánke, ale na to si treba dať pozor, lebo nepodstatné hádky sa potom iba stupňujú,“ upozorňuje.

Rovnakú pohodu dopraje manželovi aj na Silvestra. „Debatujeme, pozeráme telku a o desiatej ideme spať. K posteli si dáme šampanské, aby sme si mohli o polnoci pripiť. Vždy si totiž nastavíme budík. Ale minule ho môj muž vypol s tým, že veď zavinšovať si môžeme aj ráno,“ konštatuje. No tento rok sa už tešia na spoločnosť veľmi blízkych priateľov, s ktorými strávia posledný deň v roku.

Nebudem športovať a neprestanem fajčiť

Tak ako väčšina ľudí ani Oľga Feldeková si nedá novoročné predsavzatia. Má iba dve, ktoré dodržiava už roky a zaprisahala sa, že ich neporuší. „Nebudem športovať a neprestanem fajčiť,“ hovorí síce so smiechom, ale myslí to vážne. Aj keď priznáva, že nie je tuhý fajčiar, tento pôžitok si nevie odpustiť. „Môjmu mužovi sa nepáči, keď fajčím. A pritom ma to naučil on, keď som mala sedemnásť. Ale on prestal a uňho platí, že odnaučený fajčiar je horší než nefajčiar. Smrdí mu to. Doma nefajčím, lebo nemáme balkón, tak ak chcem, musím ísť von, pred dom. Potom mi vyčíta, že ma už len pri smetiakoch vidno. Tam totiž chodím, keď si chcem pofajčiť,“ priznáva. Aj s nešportovaním to myslí celkom vážne. „Zdá sa mi to absolútne zbytočné, som zdravá, tak čo mám začať robiť? V mladosti som lyžovala, korčuľovala, hrávala som šach. Ten je zo všetkých športov najlepší a to jediné mi ostalo,“ uzatvára glosátorka z relácie Sedem.