Čo má Adela s Kollárom? Vyjadril sa k tomu jej manžel Viktor Vincze

Manželská moderátorská dvojica sa minulý rok vrhla do spoločného biznisu – naštudovali divadelnú hru Odchody vlakov. Pre Viktora nič nezvyčajné, ochotníckemu divadlu sa vďaka otcovi venuje od detstva. A Adela sa ním na hereckú dráhu nechala zlákať. Manželia však priznávajú, že nová skúsenosť im zasahuje aj do každodenného života.

Omyly zvládajú

Po dvojmesačnej pauze sa moderátori opäť vrhli aj do divadelného kolotoča. „Ideme znova hrať do ďalších štrnástich miest. Veľmi sa na to tešíme. Mali sme dlhú pauzu, tak uvidíme, ako naskočíme. Musíme sa do toho dostať, čo však nebude problém, lebo nás divadlo veľmi baví a teší,“ vravia Vinczeovci, ktorí sa okrem slovenských miest zberajú aj do zahraničia – susedného Česka, kde ich čaká vystúpenie v Brne. Priznávajú, že po pauze si budú musieť texty poriadne zopakovať, no netaja, že aj počas odohraných predstavení sa im stali „kiksy“. „Stane sa, zatiaľ sa v každom predstavení niečo udialo. Buď Adel niečo domotala, ale aj ja. Z predstavenia na predstavenie sa to mení, ale zakaždým sa vieme vrátiť akoby naspäť na koľaj, na ktorej máme byť. A boli aj improvizácie,“ vraví Viktor.

Našli jej Borisa

To, že divadelná hra ovplyvňuje manželov aj v súkromnom živote, potvrdzuje Viktor so smiechom. Skoro každý deň si totiž hovoria nejaké frázy, ktoré používajú ich divadelné postavy. „Je tam veľa vecí, ktoré nás ovplyvňujú aj v bežnom živote. Ale vraj pre hercov je to normálne. Nevieme sa celkom odosobniť, asi preto, že to robíme radi. Aj sa oslovujeme menami z hry, Adel mi niekedy povie Steven. Ja sa jej zas v hre pýtam vetu: A kde je ten tvoj Boris? Keď stretneme nejakého Borisa v skutočnom živote, povieme si: Však tu je. Teraz práve sme stáli autom na križovatke a vedľa nás v aute sedel Boris Kollár, tak som povedal: Aha, tam je ten tvoj Boris!“ smeje sa Viktor.

