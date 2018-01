Čuch na hviezdu. Vedeli ste, že jednu z prvých rolí dostala Aňa Geislerová od Roba Grigorova?

Hereckým a spisovateľským talentom, nevšednou krásou, sympatickou drzosťou, ale aj atypickou rodinou. Aňa Geislerová (41) je jednoducho výnimočná.

Od pätnástich hviezdou

Aňa chodila na konzervatórium iba dva roky, potom s ním sekla. Namiesto školy pracovala. Debutovala v štrnástich, vo filme Ondřeja Trojana Pějme píseň dohola. Mimochodom, s Trojanom neskôr natočila Želary, ktoré získali oscarovú nomináciu. Z Ane sa však stala hviezda oveľa skôr, vďaka dráme Requiem pro panenku, kde stvárnila dievča, ktoré „omylom“ poslali do domova pre mentálne chorých. Bolo to v roku 1991 a odvtedy ide z filmu do filmu. Veď aj má doma päť Českých levov pre najlepšiu herečku.

Robí si, čo chce

Aňa však nie je výrazná len na plátne. Fotografi radi lovia jej snímky z divokých večierkov. Okrem toho, že sa vie zabávať, je aj módnou ikonou. Jej atypickú krásu využil i Robo Grigorov v piesni Ona je madona. A napísala aj skvelú knižku P. S., kde čiastočne odkryla svoje súkromie, do ktorého inak hneď tak niekoho nepustí. Pritom je zaujímavé ako ona sama. Filmová diva má tri deti, no hoci je vydatá, najmladší syn má iného otecka. Napriek tomu to vyzerá, že s manželom majú láskyplný vzťah. Život po boku ryšavého živlu asi stojí za to, povzniesť sa nad banálnu neveru.