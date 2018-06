Ďalší rozchod v slovenskom šoubiznise: Exmanželka Sväťa Malachovského Ľubica Čekovská je opäť sama. Jej expriateľ už randí s inou!

Ľubica Čekovská (43) si toho zažila naozaj dosť a v živote si toho musela preskákať rôznymi situáciami. Predsalen, dva rozvody zamávajú s každou ženou, no ona mala chuť do života aj napriek tomu, že jej, dnes už exmanžel, Sväto Malachovský zalovil v mladších vodách.

Opäť prišla rana

Ľubica si po rozchode so Sväťom našla oporu v divadelnom režisérovi Jakubovi Nvotovi a zdalo sa, že láske dala ďalšiu šancu. „Každý si píše vlastný osud. A len čas ukáže, ako sa to neskôr všetko odzrkadlí. Chcem sa pozerať s triezvou hlavou už len do budúcnosti – s porozumením a prijatím situácie bez nenávisti, ale s totálnym pokojom. Kto v sebe pestuje zlosť, ten škodí hlavne sebe. Netvrdím, že je to ľahké, ale dá sa to naučiť,“ povedala nám ešte pred rokom hudobníčka, ktorá novú situáciu ohľadne Sväťa malachovského zvládala aspoň naoko so vztýčenou hlavou.

Určite jej v tom pomáhal aj mladší režisér, no neprešiel ani rok a Jakub Nvota sa už po Prahe vodí za ručičiky s inou ženou. Je teda jasné, že láske medzi Čekovskom a Nvotom je definitívny koniec.

Režisér po rozchode s Ľubicou Čekovskou opäť zakotvil so známou ženou- tentokrát s českou herečkou Terezou Kostkovou (41). Tá je už rok rozvedená s režisérom Petrom Kracikom (59), ktorého, ako je verejne známe, prebrala inej žene. Jedno je isté, česká kráska má slabosť na režisérov a Ľubici Čekovskej tak opäť zostávajú oči pre plač. Ale ako žena, ktorá je bezpochýb nad vecou, to opäť zvládne s gráciou jej vlastnou...