Ďalšia vojna v slovenskom šoubiznise? Rytmus sa obul do Twiinsiek!

Uplynulý víkend patril v Prahe plesajúcim celebritám a honosné priestory Obecného domu si všetci užívali plnými dúškami. Medzi pozvanými sa objavili aj známe slovenské dvojčatá Veronika a Daniela Nízlové, ktoré, ako inak, zvolili rovnakú róbu, len v iných odtieňoch. A práve speváčky boli tŕňom v oku rapera Patrika „Rytmusa“ Vrbovského (41), ktorý sa obul do ich výzoru. Dianie na plese mu očividne neuniklo ani z ďalekého Miami, kde dovolenkuje a pripravuje sa na zápas v boxe. Na sociálnu sieť zavesil video, v ktorom sa posmešne vyjadril o ich líčení.

Vyleštené

Pravdou však zostáva, že Twiinskam ich imidž úplne nevyšiel a líčenie bolo poriadnym krokom vedľa. Počas celého večera sa leskli a očividne im nesadol ani odtieň mejkapu, pretože miestami pôsobili, akoby mali na tvári biele fľaky. Rytmusov komentár ich, samozrejme, nenechal chladnými a postavili sa do útoku. Ako inak, na sociálnej sieti. „Neviem, prečo má tento štyridsaťpäťročný pán potrebu vyjadrovať sa k všetkému... Áno, je to naprd fotka, zlé svetlo, dusno a tvár sa ti leskne ako psove..., ale no dobre teda,“ odkázali mu dvojčatá. Nuž, kritiku očividne nezvláda každý s prehľadom...