Ďalšie netradičné meno v šoubiznise. Herec Ján Jackuliak chce, aby jeho syn zachoval rod

Keď sme sa stretli s hercom v obchode s detskými vecami, bol ako vymenený. Nebolo to len tým, že sa dal na kratší strih vlasov a brady, pravidelne cvičí a jeho postava začína byť vyšportovaná, ale jeho prejav bol akýsi iný, svieži. Miestami to vyzeralo, akoby mu žiarili oči. Vlastne nie akoby, ale skutočne. Hlavne vtedy, keď sa rozrozprával o tom, ako mu manželka Barbara oznámila, že je tehotná.

Herec sa netají tým, že už majú na materstvo a otcovstvo vek a sú radi, že sa im to podarilo prirodzenou cestou. „Teším sa, že to vyšlo. Zvažovali sme totiž, že to skúsime aj inak. Ale super, presne na adventnú nedeľu na mňa Barbara zakričala, aby som sa prišiel do spálne na niečo pozrieť. Nikdy to takto nerobí… Išiel som teda a ona mi ukázala test, na ktorom boli dve čiarky. Moja otázka hneď bola: Čo to znamená? Že áno? A ona, že áno. Tak bolo jééj a super… Bola to veľká radosť,“ spomína na chvíle prekvapenia. Herec sa od tej chvíle venuje neustálemu študovaniu vecí o materstve. „Trávim hodiny na internete a hľadám všetko, čo je potrebné. S blízkymi to stále rozoberám a dostávam aj rady týkajúce sa kočíkov a všetkej výbavy. Ale my musíme mať nejaký dobrý a hlavne terénny kočiar, keďže bývame na kopci a ešte tam nie je opravená cesta,“ vysvetľuje.

Janko vie, že sa mu narodí syn a už majú aj vybraté meno. „Áno, už máme, veď to tak rýchlo uteká. Mám pocit, že zo dňa na deň jej narástlo bruško. Syn sa bude volať Teo. Ja som vyberal, chceli sme krátke, pretože priezvisko Jackuliak je dlhé. Napokon nám to vyšlo tak, že sa bude volať Teo Henter Jackuliak, lebo manželka si nechala aj svoje priezvisko Henterová. Ide o to, že z rodu Henterovcov je ona posledná, ktorá by ho mohla uchovať. Keď bude syn veľký, po osemnástke si to môže zmeniť,“ konštatuje.

Aj keď sa herec teraz manželke naplno venuje, chodí s ňou na vyšetrenia a nedovolí jej ani upratovať, je možné, že pôrod nestihne. „Po prvé, nechcem byť v miestnosti, kde sa bude odohrávať ,akt‘. Nie preto, že by mi bolo zle, ale poznám ju a asi bude potrebovať byť v týchto chvíľach sama. Horšie však je, že pri pôrode nebudem ani len na chodbe. Nestihnem to, pretože v tom období mám veľké projekty v zahraničí a termín je neprenosný,“ konštatuje zamyslene. Polovička Barbara bude rodiť u svojho známeho, u priateľa z detstva, ktorý vraj patrí k vychyteným gynekológom. „Je to skvelý odborník a aj človek. Sú veľmi dobrými priateľmi, a preto mu plne verím, že sa o ňu dokonale postará,“ hovorí herec.

Niet pochýb, že manželia budú svojho syna zahŕňať láskou. Aké mal herec detstvo? „Skvelé! Žiadne mobily a tablety. Celé detstvo som sa vozil na bicykli v parku, robili sme s kamarátmi bunkre a fajčili ,marsky‘ za päťdesiat halierov. U starej mamy sme mali klubovňu na povale a dávali si odznaky za výnimočné veci… Poliali sme ľadom cestu na ulici a hrali hokej,“ chrlí zo seba spomienky.

Herec nesúhlasí s dnešnou výchovou väčšiny rodičov. Nepáči sa mu, že ich zabávajú mobilmi a tabletmi. „Každý mi vraví, že veď počkaj, počkaj, keď nebudeš stíhať, tak ti tablet aspoň dieťa zabaví. Ja viem, ale teraz s tým nesúhlasím,“ uzatvára herec.