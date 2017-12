PREKVAPENIE: Daniela Peštová a jej bozk pod vianočným imelom. Dlhé blonďavé vlasy sú PREČ!

O dcére modelky Daniely Peštovej (47) a speváka Paľa Haberu sa vždy hovorilo ako o kópii krásnej mamy. Napokon, samotná Daniela sa už pred dvoma rokmi pohrala s kolážou, na ktorej spojila polovicu svojej a polovicu dcérinej tváre. „Vždy som si myslela, že Ella toho zdedila dosť po svojom otcovi, ale vyzerá to tak, že som sa asi mýlila,” napísala vtedy k fotke.

Ella už v detstve privoňala k modelingu, keď dokonca vo Florencii predvádzala detské modely drahej značky. Takisto má za sebou niekoľko fotení so slávnou mamou. Nikto nepochybuje o tom, že ak sa bude chcieť vydať na dráhu modelky, dvere do tohto sveta má otvorené.

Dara Rolins sa s tým teda nepára: Toto je jej vianočný odkaz. Možno by ste mali urobiť to isté

Ostrihala sa

U modeliek sme zvyknutí na dlhé vlasy, napokon, nosila ich aj Ella. Podľa vianočnej fotografie, ktorú zverejnila Daniela, to však vyzerá, že tínedžerka urobila naozaj radikálnu zmenu imidžu - jej dlhé blonďavé vlasy sú totiž preč.

Prečo sa vzdala svojej ozdoby nevedno, ale napokon - sú to len vlasy. Ak bude chcieť, nechá ich dorásť. Alebo aj nie - na krátke vlasy stavili aj niektoré modelky, napríklad Agyness Deynová, a keď sa dala ostrihať herečka Katie Holmesová či Chalize Theronová, fanúšikovia tlieskali.

Ella je samozrejme ešte dieťa, takže nepredbiehajme. Hlavná je pohoda a tá z mamy a dcéry rozhodne vyžaruje. Či sa pýtali pred ostrihaním doma hlavy rodiny na jeho názor, nevedno. Hrdý otec ale tiež vie, čo je podstatné.





Dlhoroční partneri vychovávajú tri deti, Yannick, ktorého má Daniela z predchádzajúceho vzťahu je už dospelý, Ella Joy Anna má pätnásť a Paul Henry osem rokov. Paľo Habera je už aj dvojnásobný dedko - vďaka svojej dcére Zuzke.