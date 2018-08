Daniela Peštová povedala, ktorá modelka má TOP tvár. Jej vyvolená pritom ukázala aj HOLÝ zadok

Daniela Peštová urobila dieru do sveta, v modelingu sa naozaj nestratila. Stále krásna blondínka dopraje aj iným ženám. Spomedzi stoviek modeliek teraz vytiahla jedno meno, ktoré by sa mohlo blysnúť na titulke prestížneho magazínu Vogue.

"Kto alebo čo bude na prvej titulke československého Vogue? To je otázka, ktorú sa pýtajú všetci. Za pár týždňov to uvidíme. Bola by som hrozne rada, aby to bola česká modelka a ja by som si tam predstavovala Hanu Jiríčkovú. Pre mňa je to jedna z najkrajších tvárí súčasného modelingu a myslím, že by reprezentovala tú prvú titulku úplne skvelo," myslí si Daniela Peštová.

Takto oslavuje Hana Jiŕíčková :

Sparkling ✨ ✨✨✨ Príspevok, ktorý zdieľa hanajirickova (@hanajirickova), 13 Jún 2018 o 12:50 PDT

