Dara Rolins opäť vysvetľuje dôvody rozchodu. Príbeh Dary a Rytmusa nekončí

Približne pred týždňom umelci šokovali svojimi statusmi na Instragrame o ich rozchode. Mnohí fanúšikovia boli sklamaní a tí, ktorí im nikdy nefandili, využili príležitosť na neprajné komentáre.

Hoci sa k svojmu rozchodu Dara s Rytmusom už nechceli vyjadrovať, speváčka neodolala a vysvetlenie prečo s raperom už netvorí pár dala aj na svoj Facebook. Okrem iného tvrdí, že podobná dvojica, dve značky, sa už tak skoro na našom šoubiznisovom poli nevyskytne.

"Boli sme si blízki aj keď sme paradoxne cítili, že sa jeden druhému vzďaľujeme. A bolo ťažké - aj s ohľadom nášho verejného života, priznať to a urobiť ten finálny krok. Nikdy sme totiž neprestali byť najlepšími priateľmi, dôverníkmi, dvojicou, ktorá sa spolu radí a rieši práve vďaka rovnakej profesii aj kopec pracovných otázok a rozhodnutí. Išlo len o to, priznať si nahlas že obaja chceme od vzťahu viac. A to je všetko. Celý príbeh a pravda o našom rozchode. Tie roky spolu prežité sú navyše dôkazným materiálom toho, že nešlo o náhodu ani divadlo. O to viac sme vždy cenili vašu podporu a po celú dobu často prejavovanú, nefalšovanú radosť zo samotnej existencie nášho vzťahu. Rytmus a Dara, symbolické spojenie dvoch svetov, dvoch značiek. Náš vzťah búral bariéry hudobné aj rasové, vždy spoľahlivo priťahoval pozornosť fanúšikov aj hejterov. Myslím, že nebudem úplne trapná, keď poviem, že hľadať podobný ekvivalent k tejto dvojici bude na českom aj slovenskom šoubizovom nebi v podstate nemožné:))… Som sa teraz opustila, jak by povedal Patrik:)," napísala Dara.

