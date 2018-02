Dara Rolins sa podelila o INTÍMNY zážitok, ktorý dopadol inak, ako jej priateľ očakával. A TOTO prezradila o Rytmusovi

Krátko po návrate z mesačnej dovolenky na Bali, kam sa k Dare a jej dcérke Laure pripojil aj Rytmus, pricestovala speváčka do Bratislavy, aby predstavila svoje poslanie ambasádorky v projekte AVON Fandíme ženám. Stretli sme sa s ňou práve na Valentína, jej partner ho trávil za veľkou mlákou. Neprekáža Dare, že na sviatok zamilovaných nebola s láskou?

Naberá kondičku

Keď o ňom začala rozprávať, okamžite sa jej rozžiarili oči. Láska teda funguje naďalej, aj keď aktuálne na diaľku. „Patrik išiel do Miami na boxerské sústredenie, lebo koncom roka ho čaká významný profesionálny zápas. Vyzval rešpektovaného českého rapera Marpa, ktorý sa venuje thajskému boxu. Patrik sa dostáva do formy a v Miami začína naberať kondíciu,“ vysvetlila Dara. Podľa súradníc ich výskytu si dvojica na Valentína zjavne nepotrpí… „Nie. My si zavoláme, pošleme správu v tej rýchlosti našich unikajúcich, prebiehajúcich, míňajúcich sa a stretávajúcich sa svetov. Lásku si pošleme vzduchom,“ smeje sa. Valentína si nevynahradia ani neskôr. „Myslím, že Patrik nie je príliš romantický, je realista. Ale ani ja nie som úplne romantický typ. Mala som chlapa, ktorý rozsypal lupienky ruží, akoby mi nimi vydláždil cestu do postele, a mne to prišlo extrémne smiešne,“ spomína na dávne prekvapenie.

Nadchla ho

Jej sa však v súvislosti s Rytmusom podaril husársky kúsok na Vianoce. Pred nimi nám prezradila, že mu daruje výlet, detaily však, pochopiteľne, zamlčala, aby sa o tom dozvedel až pod vianočným stromčekom. Čo mu teda pozorná partnerka vymyslela? „Kúpila som lístky na koncert do Berlína na nášho obľúbenca, černošského speváka D’Angela. Je to legenda r’n’b a soulu, počúvame ho už sto rokov. Mal dlhšiu pauzu, teraz sa vrátil s novým albumom a robí turné po malých kluboch, je to exkluzívna záležitosť. Patrik bol nadšený. Nečakal to,“ teší sa speváčka z prekvapenia, ktoré si dvojica užije v marci.

