Dara Rolins tvrdí, že za jej bruchom a zadkom nie je žiaden TRIK. A toto má byť čo?!

Dara (45) hovorí, že najčastejšie sa jej ľudia pýtajú na postavu, ako to robí, že tak skvelo vyzerá. "Prezraďte ten trik na brucho a zadok. A ja sa opakujem dookola, že žiaden nie je. Je to LEN o strave a pohybe. Jasné, že sa ovládam a odriekam si a nie vždy sa mi chce. Mám chuť, silu, náladu, ale bez toho to nejde nikde a nikomu. Verte mi."

O piatej na joge

Speváčka priznáva, že je to každodenná výzva a boj s mojou pevnou vôľou. "Teraz cez prázdniny to je ešte o niečo ťažšie. No čo vám budem klamať, v tom teple a inom režime sa mi eXtrémne nechce. Takže dnes, po dlhšej dobe o piatej na hodine jogy s mojím učiteľom Petrom Cieluchom a tentokrát aj s posilou, mojou Lolou. Cvičila, fotila a na konci mňa a Petra obzvlášť starostlivo prikryla dekou," napísala na facebooku Dara a ukázala opäť niečo zo svojho jogínskeho umenia. Joga je pre Daru miestom, kde vždy spomalí, vypne, dobije baterky a potom môže ísť opäť na "jadrový pohon".

A čo vy, kde beriete energiu?